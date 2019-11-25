Кыргызстанки завоевали золото на турнире РФ по женской борьбе

Две представительницы Кыргызстана - Нураида Анаркулова и Айпери Медет кызы – завоевали золотые медали на открытом Кубке России по женской борьбе на призы главы Чувашской Республики Михаила Игнатьева. Соревнования проходили в столице Чувашии городе Чебоксары, в ледовом дворце "Чебоксары Арена".

Как сообщили в Министерстве физической культуры и спорта ЧР, борьбу за первенство вели в течение двух дней в десяти весовых категориях сильнейшие спортсменки из 34 российских регионов, а также из Азербайджана и Кыргызстана. Всего разыгрывалось десять комплектов медалей.

В весе до 57 килограммов Нураида Анаркулова победила в финале Анастасию Сидельникову, а в категории до 76 килограммов Айпери Медет кызы - Дарью Шистерову. Обе поднялись на верхнюю ступень пьедестала. Напомним, что, в частности, Айпери Медет кызы уже попадала в двадцатку лучших мирового рейтинга женской борьбы.

Соревнования традиционно завершились красочной церемонией награждения и концертной программой.