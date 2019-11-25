"Чтобы не было сомнений". Сулайманов вышел из комиссии по делу Саймаити

Сегодня, 25 ноября, состоялось первое заседание депутатской комиссии по изучению обстоятельств смерти бизнесмена Айеркена Саймаити. Ее возглавил Талант Мамытов.

Напомним, ранее из состава комиссии под давлением общественного мнения решил выйти Искендер Матраимов. Сегодня ее покинул еще один депутат – Алтынбек Сулайманов, чье имя также связывают с убитым в Турции бизнесменом.

Сам Сулайманов отметил, что принял такое решение, "чтобы у общественности не было сомнений в выводах комиссии". Нардеп подчеркнул, что именно он инициировал ее создание, потому что кто-то пытался выставить его имя в плохом свете.

- За работой депутатской комиссии будут наблюдать гражданские активисты, журналисты, депутаты. Я уверен, что работа будет проходить открыто, - написал Алтынбек Сулайманов на своей странице в Facebook.

Решение о включении в комиссию других парламентариев будет принято на ближайшем заседание Жогорку Кенеша.