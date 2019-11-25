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Внимание розыск! В Чуйской области пропала 24-летняя Нуржан

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- Оксана Гут
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Внимание розыск!

ОВД Сокулукского района Чуйской области разыскивает без вести пропавшую Нуржан Таалайбек кызы 1995 года рождения, которая 17 октября текущего года вышла из дома по адресу улица Жаштык ж/м Ак-Ордо и по настоящего времени ее место нахождения неизвестно.

Приметы: рост 155-160 см, среднего телосложения, волосы длинные, глаза карие.

Была одета: по сезону.

- Просим всех, кто располагает информацией о местонахождении Нуржан Таалайбек кызы сообщить по телефонам: дежурная часть ОВД Сокулукского района 0(312) 60-75-67, 0(558) 86-14-86, 0(709) 35-35-29. Заранее благодарим за оказанное содействие! - говорится в сообщении пресс-службы ГУВД Чуйской области.


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URL: https://www.vb.kg/383529
Теги:
розыск, Чуйская область, Кыргызстан, пропавшие без вести
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