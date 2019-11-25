Внимание розыск! В Чуйской области пропала 24-летняя Нуржан

Внимание розыск!

ОВД Сокулукского района Чуйской области разыскивает без вести пропавшую Нуржан Таалайбек кызы 1995 года рождения, которая 17 октября текущего года вышла из дома по адресу улица Жаштык ж/м Ак-Ордо и по настоящего времени ее место нахождения неизвестно.

Приметы: рост 155-160 см, среднего телосложения, волосы длинные, глаза карие.

Была одета: по сезону.

- Просим всех, кто располагает информацией о местонахождении Нуржан Таалайбек кызы сообщить по телефонам: дежурная часть ОВД Сокулукского района 0(312) 60-75-67, 0(558) 86-14-86, 0(709) 35-35-29. Заранее благодарим за оказанное содействие! - говорится в сообщении пресс-службы ГУВД Чуйской области.