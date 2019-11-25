Каждый понедельник MegaCom дарит скидку 50% на вкусный кофе

Компания MegaCom продолжает радовать приятными подарками в преддверии Нового года! Каждый понедельник мобильный оператор дарит своим абонентам 50% скидку на вкусный и бодрящий кофе в сети кофеен "Шоколадница".

Ароматный капучино, классический американо или воздушный латте – для каждого найдется подходящий вариант!

Для получения скидочного кода пройдите по ссылке: megacom.shop, выберите кофейню "Шоколадница" и в присутствии кассира нажмите на кнопку "Получить скидочный код".

Адреса сети кофеен "Шоколадница", а также график работы по г. Бишкек:

пр. Чуй, 92, ТРЦ "ГУМ" с 9:00-00:00; ул. ​Ибраимова, 115/1, БЦ "Асыл-Таш" с 8:00-22:00; ​7-й микрорайон, 56/2, (рядом с АЗС "Газпромнефть") с 8:00-00:00.

Начните неделю с ароматного кофе!