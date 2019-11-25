Правительство: Мы твердо настроены навести порядок в таможенной системе КР

Из-за многочисленных обращений журналистов пресс-служба правительства прокомментировала ситуацию в таможенной системе Кыргызстана.

- Работа таможенных органов вновь оказалась в центре внимания общественности после последних публикаций отдельных СМИ. Все, что описано в этих материалах, в том числе и прежде всего все предположения о коррупционных действиях бывших и действующих должностных лиц, в настоящее время тщательно изучаются соответствующими компетентными органами. В этой связи руководителям правоохранительных органов премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев поручил провести расследование в сжатые сроки, - говорится в сообщении.

Пресс-служба напоминает, что уже возбуждено досудебное производство, для всестороннего и глубокого расследования создана межведомственная следственная группа.

- Правительство также готово оказывать всемерное содействие работе депутатской комиссии Жогорку Кенеша, созданной для расследования обстоятельств убийства иностранного бизнесмена в Турции, - заверили в ведомстве.

Отмечается, что работа по искоренению коррупционных явлений в таможенных органах страны действующим правительством ведется на системной основе.

- У премьер-министра есть понимание, что существующие механизмы антикоррупционных мер недостаточно эффективны. Он считает, что только кадровыми решениями невозможно добиться кардинальных перемен в работе таможни. Именно поэтому в ГТС активно внедряются новые технологии контроля с применением электронных систем, которые минимизируют человеческий фактор, делают прозрачными абсолютно все этапы осуществления таможенных процедур. Так, к примеру, на таможенных постах "Торугарт", "Иркештам" уже сданы в эксплуатацию современные досмотровые комплексы и в ближайшее время появится возможность в режиме онлайн наблюдать за их работой и получать всю информацию о проходящих грузах, - сообщают в правительстве.

Вопрос эффективной работы ГТС – это не только вопрос пополнения доходов государственного бюджета, подчеркивают в пресс-службе ведомства, это и вопрос социальной справедливости, и вопрос соблюдения законности,

- ибо имеющиеся все еще, к сожалению, коррупционные проявления в работе таможенников дискредитируют все усилия властей по борьбе с коррупцией. И правительство твердо настроено навести порядок в системе ГТС. Эту же твердую линию мы проводим в контактах с нашими партнерами по ЕАЭС, которым на уровне президента страны было предложено ввести тройной контроль на общей таможенной границе союза, - заключают в правительстве.