Совет Жээнбекову: Как заставить государственную систему работать лучше

До окончания срока президентства Сооронбая Жээнбекова остается чуть менее четырех лет. За это время ему предстоит сделать немало, чтобы выйти с поста президента с достаточно прочной политической позицией, чтобы ему потом не пришлось отчаянно бороться за свое положение в кыргызской политической системе.

В принципе, этот момент общепризнанный, и судя по публикациям и разговорам, все в кыргызском обществе ждут, что Жээнбеков что-то и сделает. Весь вопрос состоит лишь в том, что именно он может сделать в наличных условиях и за оставшееся у него время. И это не столь простой вопрос, если подумать.

Несмотря на популярность ожиданий экономического или социального улучшения, их придется отставить в сторону. Изменения экономики - процесс довольно длительный. По опыту целого ряда стран можно сказать, что для надежного, устойчивого экономического улучшения, которое почувствуют все граждане Кыргызстана, в республике и за ее пределами, нужно 15-20 лет. Имеются в виду, конечно, страны, обладающие схожей с Кыргызстаном структурой экономики и стартующие с рабочей силы, готовой на полукаторжный труд. Страны, которые обладают большими запасами ликвидных полезных ископаемых, например нефти и газа, можно разогнать быстрее, лет за 5-10, как можно было видеть на примере России и Казахстана. Хотя и тут пример не вполне чистый: обе страны и в советские времена имели мощную нефтедобывающую промышленность, была построена мощная транспортная инфраструктура, что сильно сокращало время достижения экономического процветания и относительной социальной стабильности. В любом случае, у Кыргызстана таких возможностей нет по объективным причинам.

Если бы Жээнбеков сидел в президентском кресле не до ноября 2023 года, а, скажем, до упора, пока не увезут в мавзолей, то он мог бы взяться за экономику. Жээнбекову сейчас 61 год; крепкий здоровьем и рассудительный человек может пробыть на посту еще лет двадцать и за это время кое-чего добиться. И то, если не будет эксцессов, вроде ядерной войны. Но и таких возможностей у него нет.

Социальные же улучшения крепко связаны с экономикой. Нужно ясно понимать и всегда помнить, что социальное благополучие требует немалых расходов, на которые еще нужно как-то заработать. Потому, социальное положение заметно улучшится только вместе с улучшением экономики, то есть это тоже не наш случай.

Положение трудное. Жээнбеков должен сделать сильный ход при слабой позиции; такой ход, который меняет все. Но какой должен быть этот ход? Моя точка зрения, в целом, сводится к тому, что единственной возможностью что-то предпринять за два с половиной года и чтобы результаты этого были ощутимы может быть только попытка заставить государственный аппарат работать быстро и деятельно.

Кыргызский государственный аппарат, как можно судить по целому ряду случаев, разъедается ленью, как металл разъедается ржавчиной. Лень проистекает из безответственности, от того, что чиновник любого ранга почти ничем не рискует, если он не выполнит, провалит или заволокитит данное ему поручение или распоряжение. Если государственные органы комплектуются по принципу землячества, дружбы и знакомства, то каждый чиновник рассчитывает на то, что его, в случае неприятностей, прикроют. Максимум, переведут с одной должности на другую. Чем крепче у него неформальные связи с вышестоящими начальниками, тем меньше вероятность, что произойдет нечто более серьезное, чем формальный выговор.

Вот, к примеру, случай из президентства Алмазбека Атамбаева. Он договорился о строительстве ГЭС, но потом выяснилось, что инвестору не выделили землю. И что-то не было слышно, чтобы кто-то из чиновников за это пострадал. Хотя, следовало бы погнать со службы всю цепочку чиновников, ответственных за выполнение очень важного поручения, как лиц, сорвавших важное государственное дело. Таких примеров, равно как и примеров непотопляемых чиновников, пересаживавшихся из одного кресла в другое, можно привести десятки и сотни.

Безнаказанность и безответственность - важнейшее условие для коррупции. Если государственные дела и распоряжения можно без особого риска игнорировать или отделаться формальными отписками, то понятно, что чиновники будут иметь много свободного и оплачиваемого государством времени для поиска себе разного рода приработков различной степени законности.

Разумеется, что республика с таким госаппаратом ничего не может, ни экономику построить, ни улучшить социальное положение, ни защитить себя. Если органы власти сравнить с нервной системой человека, то придется тогда сказать, что кыргызское государство много лет мучает нервный паралич. Вот если этот нервный паралич преодолеть, то у республики появились бы шансы на лучшее будущее.

Как это сделать? Достаточно просто. За неисполнение распоряжений и указаний вышестоящего руководства должна быть введена "нулевая терпимость": самое мягкое наказание для чиновника, не бросившегося со всех ног исполнять полученное указание, должно быть немедленное увольнение со службы с пожизненным запретом повторного приема на госслужбу. Логика простая: не желающим работать с полной отдачей нечего делать на службе. Государство и его органы - это не собес, в котором платится зарплата за просиживание штанов и юбок в чиновных креслах.

Часто делается серьезная управленческая ошибка, состоящая в том, что после отданного поручения вышестоящее руководство (включая премьера и президента) ждет отчета о проделанной работе. Он может поступить через месяцы и даже годы, за это время исполнители ничего не делают, а потом сочиняют отписку в духе того, что ничего сделать не удалось. Формальное поручение получено, отчет сдан и ничего не произошло. Напротив, нужно проверять исполнение поручения вскоре после его отдачи, буквально через несколько дней. За это время исполнитель должен выработать некий план действий и предпринять первые шаги, по которым можно судить, правильно ли он действует. Ошибки и недочеты можно исправить, пока еще не упущено время. Но если исполнитель за три-пять рабочих дней, то есть грубо за неделю, ничего не предпринял во исполнение отданного ему указания, то - пошел вон. Нужно непременно найти и немедленно выгнать того, кто положил порученное ему дело "под сукно".

Тут профессиональные и поднаторевшие в карьере чиновники заголосят: как же так, а как же профессионализм и подбор кадров? Ответ: профессионализм в чем? Если в сочинении отписок, интригах и коррупции, то такие "профессионалы" республике не нужны. Лучше разогнать целые департаменты (и министерства, если потребуется) до последнего человека, и набрать совершенно новых людей с улицы, чем кормить таких "профессионалов", от которых Кыргызстан только нищает. Неопытные, но активные и деятельные исполнители, конечно, поначалу наделают ошибок, но довольно скоро добьются своего. Если у них не получается, то им можно посоветовать правильные методы, а если же выяснилось, что их Аллах не умудрил к такой работе, то их можно и нужно выгнать, взяв других. Новичок, взятый на службу, должен немедленно получить задание и немедленно приступить к его исполнению; это должно быть непреложным правилом.

В общем, я излагаю классический сталинский метод выдвиженчества, которым он ковал свои руководящие кадры. Перебором кандидатов, изгоняя тех, кто не справился, вплоть до Колымы и Коммунарки, Сталин довольно быстро находил людей, способных быстро и хорошо сделать большое дело. Например, тов. Зальцман Исаак Моисеевич. В 1938 году он был сменным мастером на Кировском заводе. Прежнее руководство отправилось валить лес, а Зальцмана назначили директором. Он быстро организовал производство тяжелых танков КВ. В конце 1941 года он вывез Кировский завод из Ленинграда в Челябинск, пустил его на новом месте и увеличил выпуск танков КВ. В начале 1942 года Зальцман отличился: ему дали вывезенный из Харькова в Нижний Тагил тракторный завод и он за 33 дня перестроил его на поточный выпуск новой модели танка Т-34. Это считалось невозможным, а он сделал.

Так что этот метод, при всей его брутальности, весьма эффективен и опробован практикой. Просто надо верить в свой народ. Среди кыргызского народа обязательно найдется два-три десятка тысяч толковых людей, способных сделать дело быстро и хорошо. Если и кыргызов не хватит, то всегда можно набрать иностранных наемников, например, немцев, по примеру матушки российской императрицы Екатерины II.

Не имеет значения, кем был кандидат раньше, какой у него опыт, кому он приходится родственником и так далее. Единственное, что нужно проверять, так это способность ясно и грамотно писать и складно говорить по-кыргызски и желательно по-русски. Для чиновника слово - главный инструмент, и те, кто словом на письме и в речи владеют плохо, заведомо не годятся. Грамотная и правильная речь также признак ясного ума и способности мыслить, что также очень важно.

За два с половиной года своего оставшегося срока Жээнбеков может таким способом добиться заметного улучшения и ускорения работы кыргызского государственного аппарата, что несомненно вскоре даст многие самые разнообразные позитивные сдвиги и в экономике, и в социальном положении. На мой взгляд, это единственное, что можно сделать в столь краткие сроки и в наличных условиях; все остальные варианты вообще ничего не обещают.

Автор: Дмитрий Верхотуров, писатель- публицист

Источник: kginfo.ru