Что делать при загрязнении воздуха? Советы мэрии Бишкека

С наступлением холодов увеличивается количество выхлопных газов автомобилей, количество которых превышает норму, горожане начинают топить дома и бани мусором и резиной. Все это приводит к загрязнению воздуха в столице, повышению индекса качества воздуха (AQI). По этой причине мэрия Бишкека советует горожанам придерживаться нескольких советов:

"Обычно показатель колеблется от 0 до 500, чем выше показатель, тем грязнее воздух. На сегодня в Бишкеке индекс колеблется от 50 до 100 и считается умеренным.

Отметим, что данные взяты в приложении Air Visual.

Любимые бишкекчане! Давайте беречь себя и друг друга!

Для начала просим горожан с чувствительным организмом носить маски. По возможности приобрести очистители воздуха в дома, стараться меньше открывать окна и уменьшить активные нагрузки на открытом воздухе в часы пик.

Для отслеживания качества воздуха вы можете установить специальные приложения на мобильные телефоны, которые можно скачать в Play Market, App Sore.

А если вы увидите, что кто-то сжигает отходы и резину, пожалуйста, срочно сообщайте - примем меры!

Санитарно-экологический патруль мэрии (СЭИ): 0(312) 65 81 59, а фото и видео факты можно отправить по WhatsApp-каналу СЭИ: 0505 888 315

Первомайский район: 0555 404 818;

Свердловский район: 0551 551 745;

Октябрьский район: 0 707 373 373;

Ленинский район: 0500 210 470"