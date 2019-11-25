Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Что делать при загрязнении воздуха? Советы мэрии Бишкека

196  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С наступлением холодов увеличивается количество выхлопных газов автомобилей, количество которых превышает норму, горожане начинают топить дома и бани мусором и резиной. Все это приводит к загрязнению воздуха в столице, повышению индекса качества воздуха (AQI). По этой причине мэрия Бишкека советует горожанам придерживаться нескольких советов:

"Обычно показатель колеблется от 0 до 500, чем выше показатель, тем грязнее воздух. На сегодня в Бишкеке индекс колеблется от 50 до 100 и считается умеренным.

Отметим, что данные взяты в приложении Air Visual.

Любимые бишкекчане! Давайте беречь себя и друг друга!

Для начала просим горожан с чувствительным организмом носить маски. По возможности приобрести очистители воздуха в дома, стараться меньше открывать окна и уменьшить активные нагрузки на открытом воздухе в часы пик.

Для отслеживания качества воздуха вы можете установить специальные приложения на мобильные телефоны, которые можно скачать в Play Market, App Sore.

А если вы увидите, что кто-то сжигает отходы и резину, пожалуйста, срочно сообщайте - примем меры!

Санитарно-экологический патруль мэрии (СЭИ): 0(312) 65 81 59, а фото и видео факты можно отправить по WhatsApp-каналу СЭИ: 0505 888 315

Первомайский район: 0555 404 818;

Свердловский район: 0551 551 745;

Октябрьский район: 0 707 373 373;

Ленинский район: 0500 210 470"


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/383536
Теги:
мэрия, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  