Митинг против коррупции: Новое поколение задавит "элиту"?

Вчерашний антикоррупционный митинг в Бишкеке был по-своему интересен и примечателен. И хоть на улице шел обильный снег люди все равно пришли и высказали свою гражданскую позицию. По приблизительным расчетам собралось около 1000 человек.

Примечательно же прошедшее мероприятие тем, что оно действительно прошло в какой-то степени по-европейски мирной и дружелюбной обстановке. Не было разного рода сомнительных маргинальных элементов, коих, к примеру, на последний антикитайский митинг даже набрали по слухам с биржи труда. Некоторые из них, помнится, были не совсем в трезвом состоянии, что и стало, возможно, причиной провокационных действий с их стороны.

По примеру Мирбека Атабекова

Из народных избранников, практически, никого не было. Единственное, был только депутат Дастан Бекешев, который ранее на своей странице в соцсети написал, что впервые примет участие в таком митинге и что придет поддержать президента, который намерен бороться с коррупцией.

Остальные же народные избранники, видимо, решили проигнорировать это мероприятие, хотя это и удивляет с одной стороны. С учетом приближающихся выборов в парламент они наоборот сейчас крайне активизировались и из-за всех сил стараются чаще попадать людям на глаза вплоть до незначительных спортивных мероприятий. Даже на недавнем митинге в поддержку Текебаева пришли не только члены фракции Ата Мекен, но и другие депутаты. По какой же причине нардепы решили вчера себя не "пиарить" не понятно. Возможно, они решили последовать примеру эстрадного певца Мирбека Атабекова, который вначале изъявил желание посетить митинг, а потом по причине возможных провокаций отказался от этой идеи.

Все так плохо, что пришли даже балконские

Было также много и молодежи на митинге. При этом видно было, что пришла именно учащаяся молодежь: студенты и молодые активисты. Один их них даже написал на плакате: "Все так плохо, что пришли даже балконские", видимо, намекая на городскую молодежь, чаще всего менее активную и более привыкшую к комфорту.

С другой стороны, такая молодежь более образованная и продвинутая, а значит, раз и они решились на такой шаг, то может действительно все так плохо? По словам гражданского активиста Адиля Турдукулова, к которому редакция VB.KG обратилась за комментариями, расследование в СМИ стало именно той последней каплей в чаше терпения народа.

- Люди, пришедшие на этот митинг, стоят перед дилеммой: будут ли они связывать свою судьбу с этой страной или нет. Либо после такого беспредела они уже выберут другой путь. Думаю, что власти должны отреагировать в любом случае на требования митингующих. Сегодня вот ГКНБ заявил, что началось следствие, но этого недостаточно. Потому что требования касаются более серьезных вещей, чем просто убийства Самайти. В целом они касаются слома всей коррупционной схемы в Кыргызстане и, в частности, на таможне, которая является источником теневой экономики во всей стране. А как вы знаете в этой сфере коррупция по различным оценкам достигает 80 процентов. Поэтому без слома этой системы говорить об очищении общества от коррупции нельзя, - сказал он.

Пришли другие времена?

В связи с ситуацией вокруг имени Райыма Матраимова и прошедшего митинга в Бишкеке сейчас все больше пользователей интернета в соцсетях пишут о том, что пришли другие времена и власти уже не получится просто так отмолчаться, как в прежние времена.

Тот же Адиль Турдукулов в беседе с редакцией VB.KG отметил, что, если власть не отреагирует на требования митингующих, то это может быть чревато негативными последствиями. По его словам, после такого резонансного расследования, если не будет слома коррупционной схемы в таможне, то это может привести к результатам, которые мы уже проходили.

Что касается веяния нового времени, то на мой взгляд все же более удачно сформулировала эту мысль адвокат Алия Турумбекова. В частности, от имени нового поколения она обратилась к нынешней "элите":

"Пришел конец всем беспринципным! Именно это поколение вам покажет и перевоспитает вас! И вряд ли в будущем захотите высокие посты, места в ЖК, это поколение задавит вас принципиальностью, справедливостью и требовательностью! И вы не ожидайте революций, они вас заставят без кулаков и смертей смиренно уйти! Вы этого не умеете, для вас это чуждо, но они вас научат", - написала она на своей странице.