"Пропавшие" 200 тысяч долларов стали народными

Наша страна - это место, где происходят чудеса чудесные. Например, якобы прямо из сейфа следователя ГКНБ пропали вещественные доказательства по уголовному делу о взятке начальника управления Генпрокуратуры Улана Чалбаева.

И это не мелочь по карманам тырить, а целых 200 тысяч долларов, которые якобы вымогал Чалбаев, чтобы прекратить уголовное дело. Но как это случилось? Это же просто невероятно!

По некоторым данным, исчезновение денег произошло в выходной день, когда в офисе бишкекского управления ГКНБ никого не было. Момент вывода денег должен был быть зафиксирован на камеру видеонаблюдения. Но этого видео нет.

Стали поговаривать, что это дело рук барабашки или других сказочных персонажей. Но потом выяснилось, что есть ответственный за эти деньги - следователь Бакай Эшенгулов, который является зятем депутата парламента Канатбека Исаева.

Некие силовики отметили, что Эшенгулов стал ездить на автомашине марки "Лексус 570". А в ГКНБ даже видели и самого Канатбека Исаева, который хлопотал о чем–то. Якобы после этого Бакай Эшенгулов быстро уволился из ГКНБ по собственному желанию.

Люди, конечно, обеспокоились. Неужели в ГКНБ завелись привидения? Но, как оказалось, никаких таинственных явлений не было. "Распространяемая информация о пропаже 200 тысяч долларов из кабинета следователя Госкомитета национальной безопасности не соответствует действительности", - официально сообщили в пресс–центре ГКНБ КР.

По данным комитета, по уголовному делу о получении взятки начальником управления Генеральной прокуратуры Уланом Чалбаевым следствие окончено. Дело уже рассмотрено в суде.

"На основании собранных в ходе следствия доказательств, в том числе указанных денежных средств, 19 ноября Первомайский районный суд Бишкека вынес обвинительный приговор с постановлением об обращении в доход государства изъятых 200 тысяч долларов", - пишут чекисты. То есть деньги вообще не пропадали, а неожиданно стали истинно народными.

В ведомстве полагают, что ситуацию искусственно создали и намеренно "раскачивают" в целях дискредитации органов национальной безопасности в глазах общественности посредством распространения ложной информации. А правда в том, что привидений нет!