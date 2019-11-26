Как устроить экзамен застройщику

- Собираемся приобрести квартиру в строящемся доме. Хочется выбрать лучшую и не допустить ошибок. Однако опыта в этом вопросе нет. Какие документы нужно спросить у застройщика? - интересуется читательница "ВБ" Алина Каримова.

- Нигде в законе не написано, что строительная компания обязана показывать вам определенную документацию, нигде не написано, что она обязательно должна быть приложена к договору, - отвечает на вопрос руководитель бишкекского правового центра "Вигенс" Владимир Плужник. - Свобода договора, установленная законодательством, позволяет создать к договорам приложения, в которых и можно указать параметры строительной документации.

По словам юриста, строительная документация совершенно не секретна, однако, как показывает практика, потенциальные клиенты при заключении договора не слишком требуют права ознакомить с ней и включить ее положения в договор. А зря!

- Те обязанности по проектной документации, которые вы установите в договоре изначально, те и сможете требовать от компании, и не более того, - предостерегает Владимир Плужник. - Чтобы потом не говорить: "А вы обещали детскую площадку во дворе и забор с охраной по периметру", и не услышать в ответ: "В договоре этого нет". Попросите строительную компанию письменно приложить к договору не проектную документацию, а план строительства, описание внешнего вида дома, двора, прилегающей территории.

Перед заключением договора следует выяснить у застройщика несколько принципиальных пунктов: цель проекта (дом, дом с магазином), количество этапов, запланированных по строительству, и сроки реализации (строительства и ввода в эксплуатацию), имеется ли официальное разрешение на строительство, дающее право компании проводить строительные работы.

Необходимо интересоваться, за кем зарегистрировано право пользования или собственности на земельный участок, на котором планируется или уже ведется строительство, каковы параметры участка: границы, площадь и какие блоки благоустройства на нем планируются.

Важно также заранее узнать количество квартир в доме, сколько нежилых помещений (магазинов, офисов). Сколько в доме планируется парковок и мест общего пользования с указанием их площади и какие места будут переданы в общее пользование будущих жильцов: подвалы, технические этажи, чтобы их не заняли иные субъекты.