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В Москве подрались мигранты из Кыргызстана и Узбекистана

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- Евгений Денисенко
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Массовую драку, вспыхнувшую вечером 24 ноября во дворе одного из жилмассивов Москвы, пресекли сотрудники ее правоохранительных органов. Выяснилось, что конфликт возник между трудовыми мигрантами из Кыргызстана и Узбекистана, работающими здесь дворниками.

О потасовке полицию известили жители многоквартирного дома, расположенного на территории Центрального административного округа столицы. По телефону они сообщили, что участники разборки не только дерутся друг с другом, но и бьют по припаркованным во дворе машинам. Срочно прибывшие на место происшествия стражи порядка задержали пятнадцать человек, остальные успели разбежаться. Из задержанных пятеро оказались гражданами Кыргызстана, десять – Узбекистана, все, как и скрывшиеся, - дворники из государственного бюджетного учреждения "Жилищник".

Также стало известно о причинах инцидента. Оказалось, незадолго до этого уроженцы обеих центральноазиатских республик сыграли в футбол. Однако матч закончился нарушением, допущенным представителями одной из сторон, что вызвало возмущение другой. Игроки договорились встретиться этим же вечером и разобраться. К сожалению, встреча уже загодя была запрограммирована на конфликт, поскольку кто-то из ее участников прихватил с собой рабочий инструментарий. И некоторые лопаты потом были пущены в ход, к счастью, без серьезных последствий.

Происходившее зафиксировала установленная на доме камера видеонаблюдения. На кадрах видно, как довольно большое количество людей, одетых кто в спецодежду работников коммунально-жилищных служб, кто в "гражданку", перемещается на небольшой территории между заданием и автомобилями, одни схватываются друг с другом врукопашную, другие наблюдают за происходящим, готовые вмешаться.

"В результате произошедшего никто не пострадал. Все задержанные были доставлены в полицию для дальнейшего разбирательства. В отношении них составлены административные протоколы о совершении мелкого хулиганства", - отметили в местных правоохранительных органах.

ГБУ "Жилищник" - подчиненная префектурам округов Москвы структура, которая унаследовала функции дирекций по эксплуатации зданий и жилищно-эксплуатационных контор. В каждом районе столицы свой "Жилищник": он отвечает за коммунальные услуги, уборку и обеспечивает качество жизни в многоквартирных домах. Всего в Москве 125 таких "Жилищников".


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URL: https://www.vb.kg/383541
Теги:
Россия, Узбекистан, драка, Москва, Кыргызстан, массовая драка, Мигрант
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