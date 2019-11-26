Приезжим в Россию студентам помогут с трудоустройством

На рассмотрение в Госдуму РФ поступил законопроект, направленный на дальнейшее упрощение порядка трудоустройства в России иностранных граждан и лиц без гражданства, обучающихся в российских профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования.

Авторами поправок выступили депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации во главе с председателем ГД Вячеславом Володиным и председателем СФ Валентиной Матвиенко. Законопроект предусматривает, что иностранные студенты-очники, обучающиеся в вузах с госаккредитацией и работающие в свободное от учебы время, смогут трудиться без получения соответствующих разрешений.

"Сейчас без такого разрешения работать на территории РФ вправе лишь иностранные граждане, обучающиеся в России в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования и выполняющие работы в течение каникул, либо работающие в свободное от учебы время в этих образовательных организациях, в хозяйственных обществах или в хозяйственных партнерствах, созданных бюджетными или автономными образовательными организациями высшего образования, в которых они обучаются. При этом заключенный студентами договор на выполнение работ или оказание услуг расторгается, если срок обучения завершен или если студент отчислен из вуза," - пояснили в Госдуме.

В настоящее время в вузах РФ обучается около 16 тысяч студентов из Кыргызстана, 6,6 тысячи из которых - за счет средств федерального бюджета. Принятие нового закона представит желающим возможность обеспечить себя, наряду с получением образования, и определенным заработком, считают в Общероссийском Кыргызском конгрессе.