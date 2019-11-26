За незаконную постановку на учет праворульных авто задержан работник "Унаа"

За незаконную постановку на учет праворульных автомашин задержан работник ГУ "Унаа" при ГРС. Об этом сообщает пресс-служба АКС ГКНБ КР.

23 ноября в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках досудебного производства, зарегистрированного в отношении отдельных лиц и работников Государственного учреждения "Унаа" при ГРС ПКР (далее – ГУ "Унаа") по факту организации устойчивой

коррупционной схемы по незаконному ввозу и регистрации на территории КР автомашин с правосторонним расположением руля, были задержаны 10 автомашин.

В результате проведения оперативно-следственных мероприятий установлена причастность специалиста Межрегионального сектора Бишкекского городского отдела ГУ "Унаа" Б.М.И., который вступив в сговор с отдельными лицами за денежное вознаграждение в сумме от 100 до 200 долларов США занимался незаконной регистрацией праворульных автомашин.

Указанный работник ГУ "Унаа" Б.М.И. согласно санкции суда водворен в СИЗО ГКНБ КР, сроком на 2 месяца.

В настоящее время проводится соответствующая работа по установлению аналогичных фактов легализации автотранспортных средств на территории Кыргызстана и устанавливается причастность других лиц к незаконным схемам по незаконной регистрации и постановки автомашин с правосторонним расположением руля.

Необходимо отметить, что с 3 июня 2015 года согласно принятого Закона Кыргызской Республики "О дорожном движении в Кыргызской

Республике" ввоз и регистрация на территории КР транспортных средств с правосторонним расположением руля запрещена. Данное решение было принято из-за увеличившегося количества ДТП указанного вида автотранспорта на автодорогах, в т.ч. с тяжёлыми последствиями.