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За незаконную постановку на учет праворульных авто задержан работник "Унаа"

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- Оксана Гут
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За незаконную постановку на учет праворульных автомашин задержан работник ГУ "Унаа" при ГРС. Об этом сообщает пресс-служба АКС ГКНБ КР.

23 ноября в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках досудебного производства, зарегистрированного в отношении отдельных лиц и работников Государственного учреждения "Унаа" при ГРС ПКР (далее – ГУ "Унаа") по факту организации устойчивой

коррупционной схемы по незаконному ввозу и регистрации на территории КР автомашин с правосторонним расположением руля, были задержаны 10 автомашин.

В результате проведения оперативно-следственных мероприятий установлена причастность специалиста Межрегионального сектора Бишкекского городского отдела ГУ "Унаа" Б.М.И., который вступив в сговор с отдельными лицами за денежное вознаграждение в сумме от 100 до 200 долларов США занимался незаконной регистрацией праворульных автомашин.

Указанный работник ГУ "Унаа" Б.М.И. согласно санкции суда водворен в СИЗО ГКНБ КР, сроком на 2 месяца.

В настоящее время проводится соответствующая работа по установлению аналогичных фактов легализации автотранспортных средств на территории Кыргызстана и устанавливается причастность других лиц к незаконным схемам по незаконной регистрации и постановки автомашин с правосторонним расположением руля.

Необходимо отметить, что с 3 июня 2015 года согласно принятого Закона Кыргызской Республики "О дорожном движении в Кыргызской

Республике" ввоз и регистрация на территории КР транспортных средств с правосторонним расположением руля запрещена. Данное решение было принято из-за увеличившегося количества ДТП указанного вида автотранспорта на автодорогах, в т.ч. с тяжёлыми последствиями.


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URL: https://www.vb.kg/383544
Теги:
ГКНБ, ГРС, коррупция, импорт, Кыргызстан, автомобили, уголовное дело
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