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Как растаможить авто на несколько тысяч евро дешевле. Разъяснения ГТС

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- Оксана Гут
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В связи с многочисленными обращениями по вопросу таможенного оформления автотранспортных средств физическими лицами по правилам, которые начнут действовать с 1 января 2020 года, Государственная таможенная служба при правительстве КР дала следующее разъяснение:

C 1 января 2020 года на территории Кыргызской Республики в отношении автотранспортных средств начнут действовать единые ставки таможенных пошлин, действующие на всей территории Евразийского экономического союза.

Физические лица с 1 января 2020 года при ввозе автотранспортных средств для собственных нужд, могут провести таможенную очистку двумя путями:

1. В упрощенном порядке, путем подачи таможенной декларации и минимального количества документов, и уплатой таможенных платежей по единой ставке, размеры которых утверждены Решением Совета ЕЭК № 107 от 20 декабря 2017 года.

2. В общем порядке, путем подачи декларации на товары и перечня обязательных документов, указанных в статье 108 Таможенного кодекса ЕАЭС и уплатой таможенной пошлины, ставки которых утверждены Единым таможенным тарифом ЕАЭС, и налога на добавленную стоимость в размере 12 % от таможенной стоимости автотранспортного средства.

Например:

Единые ставки таможенных пошлин и налогов, в соответствии с Решением Совета ЕЭК № 107 от 20 декабря 2017 года (эти ставки применяются при упрощенном порядке таможенного оформления с подачей пассажирской таможенной декларации)

Ставки таможенных пошлин, в соответствии с Единым таможенным тарифом ЕАЭС (эти ставки применяются при общем порядке таможенного оформления с подачей декларации на товары)


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URL: https://www.vb.kg/383545
Теги:
ГТС, налоги, ЕАЭС, Кыргызстан, автомобили, таможня
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