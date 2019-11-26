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Эмилбек Каптагаев назначен директором НИСИ КР. Биография

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- Оксана Гут
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Эмилбек Каптагаев назначен директором Национального института стратегических исследований Кыргызской Республики. Соответствующее распоряжение подписал накануне, 25 ноября, премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев.

Биография

Каптагаев Эмилбек Саламатович

Родился 18 июня 1957 в селе Чоктал, Иссык-Кульский район, Киргизская ССР

Высшее образование: 1980 г. Кыргызский государственный университет

Трудовая и политическая деятельность:

с 1980 по 1991 гг. инженер, младший научный сотрудник Института математики АН КиргССР;

1987 – 1994 гг. депутат двух созывов Ленинского районного Совета народных депутатов г. Бишкек;

1989 - 1990 гг. руководитель комсомольско-молодежной организации Академии наук Кыргызской Республики;

1989 г. - председатель Первого (учредительного) курултая Добровольного общества "Ашар";

1991 г. - главный специалист Государственной Комиссии по делам молодежи, помощник 2-го секретаря ЦК КПК;

с 1991 по 1992 гг. - начальник отдела Государственного Контрактного комитета КР;

с 1992 по 1993 гг. - консультант Министра торговли и материальных ресурсов КР;

1992 г. - инициатор создания Инновационного фонда "Реформа-ХХ1" и руководитель данного фонда в 1992-1995 годах;

с 1993 по 1994 гг. - заведующий отделом социально-политического анализа и прогнозирования Аппарата Правительства КР;

с 1994 по 1996 гг. - советник премьер-министра КР;

1994 г. - руководит группой по организации и проведению Первого Курултая народа Кыргызстана;

1995 г. - руководит работой правительства по разработке предложений по регулированию производства алкогольной продукции;

1996 по 1999 гг. - председатель Государственной комиссии при Правительстве КР по делам религий;

в 1999 г. - 1-й зам. губернатора Иссык-Кульской области;

с июня по декабрь 2000 г. - член рабочей группы по разработке Комплексных основ развития (КОР) при премьер-министре КР;

с 19 января 2001 по 2002 гг. - 1-й зам. губернатора Иссык-Кульской области, одновременно, с 25 мая 2002 член Общественного наблюдательного совета при Государственной телерадиовещательной корпорации КР и заместитель председателя Совета Ассамблеи народа Кыргызстана;

с 25 декабря 2002 по 9 августа 2004 гг. - глава государственной администрации- аким Джети-Огузского района Иссык-Кульской области Кыргызской Республики;

2005 г. - один из организаторов Общественного объединения "Чолпон-Ата ынтымагы", в июле 2005 избран Председателем Национал-демократической партии "Улуу Биримдик";

с 24 декабря 2008 г. - член политбюро "Объединенного Народного Движения" КР;

с 7 апреля 2010 г. - руководитель Аппарата Временного правительства КР;

2010-2011 гг. - руководитель аппарата президента Кыргызстана;

2013 - 2016 гг. - полномочный представитель правительства в Иссык-Кульской области;

с 25 ноября 2019 г. - директор Национального института стратегических исследований.

Дополнительная информация:

Имеет награда: почётная грамота Кыргызской Республики, юбилейная памятная медаль "Манас - 1000", юбилейный нагрудный знак к 10-летию государственной независимости Кыргызстана, почётная грамота Иссык-Кульской облгосадминистрации и областного Кенеша.

Государственный Советник 3-го класса (2002).


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Теги:
назначение, правительство, Кыргызстан, НИСИ, Эмилбек Каптагаев
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