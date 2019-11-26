В Бишкеке при получении взятки задержан сотрудник налоговой службы

По факту вымогательства взятки задержан сотрудник налоговой. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

21 ноября ГКНБ КР в ходе оперативно-розыскных мероприятий в городе Бишкек при получении взятки в размере 20 000 сомов с поличным задержан сотрудник УГНС по Ленинскому району - А.М.

Установлено, что задержанный вымогал денежные средства у частного предпринимателя за покровительство и решение вопросов по налогам.

Материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного ст. 326 ч.1 вымогательство взятки) УК КР.

Решением судебных органов в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время ведется следствие.