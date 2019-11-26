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В Бишкеке при получении взятки задержан сотрудник налоговой службы

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- Оксана Гут
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По факту вымогательства взятки задержан сотрудник налоговой. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

21 ноября ГКНБ КР в ходе оперативно-розыскных мероприятий в городе Бишкек при получении взятки в размере 20 000 сомов с поличным задержан сотрудник УГНС по Ленинскому району - А.М.

Установлено, что задержанный вымогал денежные средства у частного предпринимателя за покровительство и решение вопросов по налогам.

Материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного ст. 326 ч.1 вымогательство взятки) УК КР.

Решением судебных органов в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время ведется следствие.


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URL: https://www.vb.kg/383554
Теги:
ГКНБ, ГНС, задержание, налоги, взятка, Бишкек, Кыргызстан
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