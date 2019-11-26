Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом стабильная

Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом по республике стабильная. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

По оперативным данным на 25 ноября, за 47 неделю (с 18 по 25.11.19г.) зарегистрировано 3842 случая (интенсивный показатель 61 на 100 000 населения) против 5019 случаев (89 на 100 000 населения) в 2018 году заболеваемости острых респираторных вирусных инфекций, что ниже на 32%.

Лабораторного подтверждения случаев гриппа не установлено. В эпидемический процесс в основном вовлекаются преимущественно дети до 14-летнего возраста, составляя 68% из всех заболевших.

Профилактика ОРВИ:

1. Чаще мыть руки и лицо, промывать нос и полоскать горло. Регулярно носить маску, не забывая ее менять. Проветривать помещения. Ежедневно проводить дома влажную уборку – это поможет избежать скопления пыли, клеток и вирусов.

2. Одеваться тепло, соответственно температуре воздуха на улице.

Важно! В случае заболевания – обратитесь к семейному врачу в Центры семейной медицины, при необходимости вам будут назначены противовирусные препараты и симптоматическое лечение (жаропонижающие, отхаркивающие препараты и другие), облегчающее состояние средства.

Помните, что при температуре до 37.5 ваш организм борется сам, разогревая и разгоняя все процессы иммунного ответа. Помогите ему, не спешите с жаропонижающими порошками и таблетками, пейте больше жидкости и старайтесь не перегружать сердечно-сосудистую систему физическими нагрузками в этот период.