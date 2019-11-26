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Саммит ОДКБ. Пассажиров просят приезжать в аэропорт заблаговременно

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- Оксана Гут
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ОАО "Международного аэропорта "Манас" напоминает об ограничении движения 27-28 ноября в Бишкеке в период проведения саммита Совета коллективной безопасности (ОДКБ).

- Убедительно просим всех вылетающих пассажиров заблаговременно приезжать в аэропорт во избежание опоздания на регистрацию и вылет, - отмечается в сообщении пресс-службы ОАО "Международный аэропорт "Манас".

Из-за саммита ОДКБ в Бишкеке и Чуйской области ограничат движение на следующих участках автодорог:

· от аэропорта "Манас" по улице Фучика до проспекта Жибек Жолу;

· по улице Фучика до проспекта Чуй;

· по проспекту Жибек Жолу до проспекта Манаса;

· по проспекту Чуй от улицы Фучика до проспекта Манаса;

· по проспекту Чуй до проспекта Манаса;

· по проспекту Чуй от проспекта Манаса до улицы Абдрахманова;

· по улице Абдрахманова от улицы Фрунзе до улицы Боконбаева;

· по проспектам Манаса и Чингиза Айтматова до госрезиденции.


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URL: https://www.vb.kg/383558
Теги:
перекрытие дорог, Чуйская область, Бишкек, Кыргызстан, Аэропорт "Манас"
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