Саммит ОДКБ. Пассажиров просят приезжать в аэропорт заблаговременно

ОАО "Международного аэропорта "Манас" напоминает об ограничении движения 27-28 ноября в Бишкеке в период проведения саммита Совета коллективной безопасности (ОДКБ).

- Убедительно просим всех вылетающих пассажиров заблаговременно приезжать в аэропорт во избежание опоздания на регистрацию и вылет, - отмечается в сообщении пресс-службы ОАО "Международный аэропорт "Манас".

Из-за саммита ОДКБ в Бишкеке и Чуйской области ограничат движение на следующих участках автодорог:

· от аэропорта "Манас" по улице Фучика до проспекта Жибек Жолу;

· по улице Фучика до проспекта Чуй;

· по проспекту Жибек Жолу до проспекта Манаса;

· по проспекту Чуй от улицы Фучика до проспекта Манаса;

· по проспекту Чуй до проспекта Манаса;

· по проспекту Чуй от проспекта Манаса до улицы Абдрахманова;

· по улице Абдрахманова от улицы Фрунзе до улицы Боконбаева;

· по проспектам Манаса и Чингиза Айтматова до госрезиденции.