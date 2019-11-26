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Фото четы Атамбаевых в обнимку с Абдукадыром все-таки подлинное?

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- Оксана Гут
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Сайт factcheck.kg опубликовал результаты анализа скандальной фотографии Алмазбека Атамбаева и его жены – Раисы Атамбаевой с Хабибулой Абдыкадыром, фигурирующим в расследовании СМИ о выводе 700 млн долларов из Кыргызстана.

Напомним, согласно журналистскому расследованию большая часть денег, что переправлял Айеркен Саймаити за границу, оказывалась в распоряжении сети компаний под контролем 55-летнего Хабибулы Абдукадыра - уроженца Китая и главы уйгурского семейства. При этом внушительная доля расходов Абдукадыра приходилась на подкуп коррумпированных чиновников.

Фото четы Атамбаевых, где бывший президент стоит в обнимку с Хабибулой Абдыкадыром появилась в соцсетях через день после публикации серии статей о коррупции на таможне. Большинство пользователей высказали мнение, что снимок был смонтирован, причем очень непрофессионально.

Портал factcheck.kg провела свой анализ с использованием редактора Adobe Photoshop и бесплатного онлайн-сервис Forensically и пришла к следующим выводам:

1. Попытка найти в поисковых системах оригинальное фото, которое могло быть взято за основу коллажа, не дало результатов. Это свидетельствует о том, что фотография в сети появилась совсем недавно и еще не была проиндексирована.

2. Ввиду того, что фотография загружена в социальные сети, все метаданные удалены, поэтому информацию о дате создания изображения, авторе и другие сведения получить не удалось.

3. Цветокоррекция фотографии не показала никаких неестественных переходов и границ склейки.

4. Анализ уровня ошибок (Error Level Analysis, ELA). На данном изображении характерные элементы наложения с другим уровнем сжатия не выявлены, особенно в "проблемных" зонах, где пользователи усмотрели несоответствие деталей. Однако для сравнения хорошо заметно, насколько отличаются верхний и нижний блоки, которые не относятся к оригинальной фотографии и были добавлены автором с какой-то целью позже.

5. Анализ уровней шума резких шумовых перепадов на изображении не показал.

6. Анализ градиента освещенности не отобразил выделяющиеся и несоответствующие детали.

Вывод:

Основные методы анализа фотографии не выявили элементов монтажа на фотографии, где Алмазбек Атамбаев стоит в обнимку с китайским бизнесменом Хабибулой Абдукадыром.


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URL: https://www.vb.kg/383562
Теги:
Алмазбек Атамбаев, коррупция, Кыргызстан, деньги, таможня, Айеркен Саймаити
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Комментарии
Рамис
26.11.2019, 16:52

о ужас это было правдой! вот истинное лицо Атамбаева, и пусть он не говорит что не знает его, столько лжи и лицемерности в этом человеке. Жанар Акаев тоже выступил со словами что Атамбаев своими речами дал понять что Хабибулла знаком с ним. не верил, оказывается это правда. 

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