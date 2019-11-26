Полезный досуг для ребенка с порталом "Детский" от MegaCom

Отличным способом организовать своему ребенку полезный и интересный досуг для заботливых родителей станет информационно-познавательный портал "Детский" от MegaCom.

На сайте kids.megacom.kg есть все для того, чтобы разнообразить и раскрасить в яркие цвета будни вашего чада: мультфильмы, детские фильмы, занимательные игры, добрые сказки и песни. Кроме развлекательного контента здесь представлен обширный образовательный и развивающий контент: специальные программы для чтения и рисования, советы домашнего логопеда, познавательное видео, развивающие игры, мультфильмы с обучением английского языка.