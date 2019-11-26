В МГУ обсудят кыргызско-российское сотрудничество.

"Интеграция в Евразийское пространство. Будущее и перспективы" - круглый стол под таким названием пройдет в декабре в Московском государственном университете имени М. Ломоносова. Инициаторами этой дискуссии выступили МГУ и посольство КР в РФ.

"Круглый стол пройдет в преддверии заседания в Москве Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств-членов ЕАЭС. В МГУ планируется обсудить вызовы, возможности и инструменты интеграции на евразийском пространстве, текущие и перспективные вопросы деятельности Евразийского экономического союза, а также пути расширения взаимодействия в ключевых секторах экономики", - отметили в дипмиссии.

Как сообщили на портале kginfo.ru, ожидается, что в числе участников будут Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в РФ Аликбек Джекшенкулов, члены коллегии Евразийской экономической комиссии (министры) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев, по энергетике и инфраструктуре Эмиль Кайкиев, по таможенному сотрудничеству Нурлан Акматов, декан факультета государственного управления МГУ профессор Вячеслав Никонов, профессор Росийской Академии народного хозяйства и государственной службы Александр Назаров, руководители диаспоральных общественных организаций, ученые, эксперты, студенты и журналисты.

Напомним, что 23 декабря 2014 года на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) состоялось подписание Договора о присоединении Кыргызской Республики к ЕАЭС. 8 мая 2015 года главами государств-членов ЕАЭС на заседании ВЕЭС были подписаны два протокола, определяющие условия и особенности вступления Кыргызстана в ЕАЭС. 12 августа того же года упомянутый Договор вступил в силу Кыргызстан стал полноправным членом Союза наряду с Арменией, Беларусью, Казахстаном и Россией.