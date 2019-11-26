Юрист: Следователи МВД и Финпола допустили убийство Айеркена Саймаити

В рамках расследования по факту покушения на Айеркена Саймаити ГКНБ обязан паралельно провести проверку работы следователей Финпола и МВД, которые, возможно, допустили убийство такого важного свидетеля. Таким мнением с редакцией VB.KG поделилась бывший следователь, а ныне адвокат Алия Турумбекова.

По ее словам, в ГКНБ должны выяснить, какая работа велась следствием МВД и Финпола по отношению к свидетелю Айеркену Саймаити.

- Какие мероприятия ими были проведены по установлению его местонахождения. Ведь он является главным свидетелем, его имя звучало в журналистом расследовании и они должны были работать в этом направлении. Я так думаю, что комитетчики в обязательном порядке это проверят. В целом когда вышла первая передача они должны были установить личность этого Саймаити, его местонахождение и допросить его. В любом случае у них была оперативная информация, куда он выехал, где скрывается и так далее. А скрывается он от кого? Конечно же от Матратимова. Он же не просто так уехал отсюда. Этот вопрос комитетчики должны поставить, просто обязаны. И соотвественно при необходимости привлечь тех следователей, которые занимались этим делом. Как минимум здесь халатность, максимум – злоупотребление служебным положением, - предположила юрист.

Напомним, накануне Генеральной прокуратурой КР в АИС ЕРПП было зарегистрировано досудебное производство по материалам журналистского расследования "Азаттыка", ОССRP и Kloop: беседа с Саймаити и его связи с Матраимовым", по ст.39 и ст.130 ч.1 (покушение на убийство) УК Кыргызской Республики.

Основанием для регистрации указанной публикации и начала досудебного производства явились данные, свидетельствующие о неоднократных угрозах убийством, поступавших в адрес Айеркена Саймаити, в связи с чем последний был вынужден бежать в Турецкую Республику.

24 ноября организация досудебного производства поручена ГСУ ГКНБ Кыргызской Республики и в тот же день была создана межведомственная следственная группа из числа следователей ГКНБ, МВД и ГСБЭП Кыргызской Республики.