С прицелом на собственное дело

Учащихся профтехлицеев и колледжей будут обучать основам предпринимательства. Цель вполне себе благая: чтобы выпускники, получившие рабочие специальности, могли не только найти работу, но и организовать собственное дело. Минобраз недавно объявил, что происходить это будет в пилотных колледжах.

Специалисты всегда в цене

Специальности среднего звена, в отличие от интеллектуальных профессий, на рынке труда всегда нужны. На интернет–сайтах, где собраны вакансии, можно увидеть, что требуются электрики с базовым образованием, строители, сварщики, сантехники, токари, пекари и сборщики мебели.

Долгие годы готовить квалифицированные рабочие кадры приходится в кабинетах, лабораториях и мастерских, построенных еще при Союзе, на устаревшем оборудовании. А ведь технологии не стоят на месте, и работодатели жаловались, что выпускники лицеев и колледжей практически ничего не умеют.

На помощь отечественной системе образования пришли международные доноры. В 2018 году при поддержке Азиатского банка развития (АБР) в рамках проекта "Профессиональное образование и развитие навыков" было выбрано восемь колледжей по всей стране, на базе которых сейчас создаются учебно–производственные комплексы (УПК), полностью оснащенные современным учебным и производственным оборудованием.

Корреспонденты "ВБ" побывали в Бишкекском колледже архитектуры и менеджмента в строительстве, который в будущем году отметит 90–летие со дня образования. Именно здесь будет в 2020 году открыт один из современных УПК.

- Нам важно дать деловые навыки, поэтому введены элементы дуальной системы обучения, которая подразумевает, чтобы студенты проводили большую часть времени на практике, - говорит директор колледжа Максат Дюшебаев. - Наши ребята могут практиковаться на реальных производствах. Для этого мы заключили договоры о сотрудничестве с работодателями и согласовываем с ними наши учебные планы. Так работодатели получают готового специалиста, которого не надо доучивать или переучивать. Некоторые руководители предприятий входят в итоговую экзаменационную комиссию и лучших студентов сразу после экзаменов приглашают работать к себе.

В прошлом году в колледже на средства АБР отремонтировали две мастерские. Там будущие строители–прорабы осваивают азы кирпичной кладки, штукатурки, шлифовки поверхностей, а сантехники имеют возможность рассмотреть на специальных тренажерах все узлы канализации и сантехники.

Колледж прошел отбор в проект АБР в качестве Центра передового опыта. Предусматривается строительство учебно–производственного комплекса для трех приоритетных специальностей: "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений", "Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств и вентиляции", "Технология деревообработки и дизайн мебели". УПК будут полностью оснащены современным оборудованием. Здесь стажеры смогут взаимодействовать с реальными клиентами.

- Одна из главных наших целей - это развитие предпринимательских навыков у студентов, - объясняет заместитель директора колледжа Эльмира Чалова. - Преподаватели тоже прошли переподготовку и готовы давать знания по новому предмету. Возможно, не все наши выпускники в будущем станут бизнесменами, но приобретенные знания помогут им ориентироваться на рынке труда.

Пока предмет "Основа предпринимательства" введен лишь в нескольких колледжах, но, возможно, уже со следующего учебного года он будет преподаваться во всех заведениях профтехобразования.

Быть столяром не стыдно

Интерес молодежи к рабочим специальностям в нашей стране хоть и не значительно, но растет. В 2018/19 учебном году в вузах республики училось 162 тысячи студентов. При этом в 145 профтехучилищах численность студентов составила около 92 тысяч человек (это на 1,4 процента больше, чем в предыдущем году).

Корреспондент "ВБ" побеседовала с несколькими молодыми людьми, которые решили поступить в колледжи и лицеи. По их словам, о своем решении они не пожалели и раньше, чем их сверстники, смогли стать самостоятельными.

- Многие думают, что среднее профессиональное образование для тех, кто не знает, кем хочет стать, но сейчас это неактуально. Например, я после 9–го класса пошел в архитектурно–строительный колледж именно потому, что мечтал стать архитектором, - говорит ныне успешный молодой предприниматель Аман Джеенбеков. - И я решил, что учеба в колледже поможет мне ближе прикоснуться к профессии. Но, когда пришел поступать, передумал и пошел на деревообработку. Сначала стеснялся, что буду учиться на столяра, но постепенно втянулся, побывал на практике в крупных мебельных компаниях. И понял, что это мое. После колледжа поступил без экзаменов на второй курс КГУСТА. И после его окончания открыл свое дело. Сейчас у меня предприятие по изготовлению корпусной и дизайнерской мебели. Теперь я принимаю на работу выпускников колледжей и лицеев.

По словам Амана, ему приходилось на практике узнавать азы предпринимательства и даже "набить немало шишек", прежде чем его собственное предприятие начало приносить доход.

- Конечно, самостоятельно приходилось вникать в тонкости ведения бухгалтерии, узнавать, что такое соцотчисления и как их проводить, на первых порах были ошибки, - признается Аман. - Поэтому я только поддерживаю идею преподавания предпринимательства для ребят, выбравших рабочие специальности. Ведь за техническими специалистами будущее. Они должны быть грамотными.

Менеджер туристической компании Нурсултан Садыков признался, что нашел свое призвание благодаря работе на кухне в одном из туристических комплексов.

- После 9–го класса многие мои друзья–одноклассники разъехались, а я решил получить сытную и востребованную профессию повара, - рассказывает молодой человек. - К тому же это был шанс стать финансово независимым уже со второго курса. Мы практиковались в крупных отелях и ресторанах. Во время этой практики я присмотрелся к работе туристического менеджера. После окончания колледжа твердо решил поступать в вуз на факультет туризма. Сейчас я работаю в туристической фирме, а летом провожу экскурсионные туры. У меня есть своя команда, и во время походов на пик Ленина я еще работаю шеф–поваром на турбазе. Сейчас думаю, что, если бы я остался учиться до 11–го класса, наверное, моя судьба сложилась бы иначе. Пошел бы, как многие, на финансы или юриста и ходил бы без работы. После окончания колледжа человек осознанно делает выбор - учиться дальше или работать по специальности.

авторитетно

- По данным Нацстаткомитета за первое полугодие 2019 года, 71 процент новых рабочих мест приходится на индивидуальное предпринимательство. Такие показатели говорят о растущей самозанятости населения, - прокомментировала ситуацию корреспонденту "ВБ" специалист по центрам передового опыта и обучению предпринимательству Министерства образования и науки Салия Сейдахматова. - В рамках учебной программы по обучению предпринимательству студенты узнают, как открыть свое дело, какие для этого нужны нормативные документы, как посчитать прибыль. Кроме того, у них будут развивать навыки общения, чтобы ребята могли проявить себя в коллективе, быть инициативными, креативными. Созданные УПК будут прототипом реального производства с реальной экономической деятельностью. Студенты под кураторством мастера будут принимать заказы, выполнять работу и получать оплату. С помощью новых УПК у колледжей будет целый комплекс возможностей для своего развития.

а как у них?

На днях названы самые востребованные в России профессии. По данным Всероссийского научно–исследовательского института труда, прежде всего к ним относятся массовые профессии, в том числе бухгалтер, педагог, электрогазосварщик, повар, кондитер, токарь, машинист насосных установок, электромеханик по лифтам, официант, бармен. Авторы исследования утверждают, что эти специальности останутся актуальными и в будущем.

По данным сервиса по размещению объявлений Avito, в 2018 году самой востребованной в России оказалась профессия продавца, а второе место заняла профессия водителя. За ними следуют повара, менеджеры, уборщики и администраторы.

Между тем, по данным Министерства просвещения России, за шесть лет количество учащихся техникумов и колледжей выросло на 10 процентов и достигло в 2019 году 3 миллионов человек.