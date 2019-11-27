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Неисправности авто, которые могут застать врасплох

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- ВБ
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Автомобиль - это не только средство передвижения. Это механизм, детали которого рассчитаны на определенный срок службы. Именно поэтому машине периодически требуются обслуживание и ремонт. Впрочем, далеко не всегда неполадки с ней можно предугадать и предусмотреть. Далее поговорим о тех неприятностях, которые постигают транспортное средство нежданно и тем самым наносят ущерб, портят настроение, лишают денег.

Приводной ремень. Так называемый ремень навесного оборудования либо сервисный ремень. Он связывает собой шкивы генератора, компрессора кондиционера и от того называется приводным. При этом без данного ремня, как вы уже догадались, ни генератор, ни система кондиционирования работать не будут. Ремень навесного оборудования обеспечивает работоспособность генератора, а тот в свою очередь делает подзарядку и дозарядку аккумулятора, а также обеспечивает стабильность напряжения в бортовой сети. Поэтому в случае обрыва этого самого ремня можно ожидать отказ и кондиционера, и генератора. Через какое–то время после этого аккумуляторная батарея, которая не в состоянии держать заряд, сядет и машина останется без электроснабжения. Последствия этого могут быть самые непредсказуемые, особенно, ночью.

Салонный отопитель. Сейчас в любой современной машине есть портативная печка, которая отапливает внутреннее пространство. Без нее не может обойтись ни одна эксплуатация в холода - отопитель приносит в салон не только приятный теплый воздух, но также и позволяет очистить внутреннюю поверхность стекол от наледи, обеспечить сухость внутреннего климата и корректную работоспособность электронных систем, которые крайне чувствительны к холоду, влаге.

Именно поэтому очень важно его исправное состояние. Но, к большому сожалению, иногда печка может внезапно подвести. Это связано или с отказом моторчика вентилятора, или с расгерметизацией системы отопления. В любом случае теплый воздух перестает поступать в салон, чем создает проблемы, особенно, если машина эксплуатируется зимой - в таком случае стекла обледенеют, и продолжать движение дальше вы уже не сможете. Также существует риск попросту замерзнуть.

Колеса - это те самые четыре точки, которыми автомобиль цепляется за дорогу и им нужно всегда уделять особое внимание. В понятие неполадок колес входит сразу несколько составляющих.

Во–первых, конечно же, отметим примитивный пробой колес. Это происходит очень часто и застает многих автолюбителей врасплох. Хуже всего то, что колесо может проколоться на высокой скорости - в таком случае быстро падающее в нем давление может стать причиной взрыва этого самого колеса и спровоцировать аварию.

Далее отметим не менее банальную неприятность - утерю ступичных гаек. Это происходит при смене колес - гайки затягиваются неплотно либо просто не затягиваются туго. Все зависит от халатности и внимательности того, кто ставит колеса на машину. Впрочем, финал этого один - по ходу движения колесо может отвалиться и привести к полной потере контроля над машиной.

Еще одна причина, по которой колесо может отделиться от остальной части транспортного средства, - это критическая неисправность шаровой опоры. Шаровая опора связывает ступицу и рычаг независимой подвески. Она изнашивается, и если не заменить шаровую своевременно, то ступица вместе с колесом отделится от рычага. Произойти это может при попадании колеса в крупную выбоину, что спровоцирует резкое ухудшение управляемости.

Электрические обогревы. Наверняка каждый из нас знает, что такое электроподогревы и как они используются. Но на всякий случай напомним, что в число таковых входят обогревы зеркал бокового вида, кресел, заднего стекла. Также сейчас можно встречать и электрические подогревы ветрового стекла, руля.

Но наиболее неприятны именно неполадки, которые связаны с обогревами боковых зеркал и заднего стекла. Давайте разберем все по порядку. В частности, отказ обогрева боковых зеркал ведет за собой ухудшение обзорности кормы в дождливую, влажную погоду, ибо на зеркальных элементах начинает скапливаться конденсат. Зимой, помимо всего прочего, влага может преобразовываться в лед, что делает видимость в зеркала практически нулевой - при таком развитии событий маневрирование задним ходом существенно усложняется, да и контроль за кормой во время движения также ухудшается.

Что касается заднего стекла, то здесь нити обогрева попросту обрываются. Оно также может покрываться конденсатом, а еще снегом, льдом и прочими осадками, которые провоцируют внешние обстоятельства. Относительно зеркал: случай не такой сложный, однако при движении задним ходом это также может создать определенные проблемы.

Автор: Леонид Владимиров


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URL: https://www.vb.kg/383570
Теги:
ремонт, автомобили
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