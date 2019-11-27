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Генпрокуратура: Ущерб при модернизации ТЭЦ составил более 111 млн долларов

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- Оксана Гут
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Сегодня, 27 ноября, в Свердловском районном суде города Бишкека будет продолжено судебное заседание по уголовному делу по модернизации ТЭЦ г. Бишкек. Согласно нормам УПК Кыргызской Республики, суд перейдет к прениям сторон. Об этом сообщает пресс-служба генпрокуратуры.

"Уголовное дело по факту аварии на ТЭЦ г.Бишкек послужило толчком к выявлению фактов вопиющей коррупции в энергетическом секторе страны.

Отметим, что С.Исаков занимая должности заведующего отделом внешней политики Аппарата Президента Кыргызской Республики в ранге заместителя руководителя Аппарата Президента Кыргызской Республики фактически узурпировал полномочия Правительства Кыргызской Республики и единолично курировал реализацию дорогостоящих нацпроектов, проводимых на заемные средства, по которым государству нанесен многомиллионный ущерб.

Ранее, подсудимый Ж.Назаров признал, что под давлением А.Атамбаева и С.Исакова были нарушены все необходимые процедуры, в целях необоснованного ускорения модернизации. Более того, Ж.Назаров, как непосредственный эксперт в данной отрасли, предлагал провести капитальный ремонт примерной стоимостью в 50 млн. долларов США.

Следствием была назначена экспертиза, привлечены оценщики, которые установили, что модернизация ТЭЦ с учетом всех расходов могла составить не более 285 млн. долларов США. Однако, в дальнейшем реализация проекта модернизации ТЭЦ г.Бишкек обошлась в 386 млн. долларов США. При этом, проект в кратчайшие сроки прошло все процедуры согласования под покровительством и давлением со стороны администрации Президента в лице С.Исакова.

Согласно заключению, комплексной судебно-строительной и технической экспертизы в результате коррупционных действий С.Исакова, других должностных и отдельных иных лиц, интересам Кыргызской Республики причинён ущерб на сумму 5 439 527 482 (пять миллиардов четыреста тридцать девять миллионов пятьсот двадцать семь тысяч четыреста восемьдесят два) сома или 111 252 797 (сто одиннадцать миллионов двести пятьдесят две тысячи семьсот девяносто семь) долларов США. Необоснованное завышение цен также было установлено Счетной палатой.

Напомним, что по факту коррупции и злоупотребления должностным положением при модернизации ТЭЦ, следственными органами выдвинуты ряд обвинений в отношении С.Исакова, Ж.Сатыбалдиева, О.Артыкбаева, А.Калиева, С.Авазова, С.Назарова, Т.Бримкулова и О.Лавровой".


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URL: https://www.vb.kg/383573
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Сапар Исаков, Генеральная прокуратура, ТЭЦ, суд, Бишкек, Кыргызстан, модернизация
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Комментарии
Дамир
27.11.2019, 10:13

Первые шаги сделаны, родственники Артыкбаева заплатили в казну 100 миллионов сомов, теперь нужно чтобы остальные подсудимые вернули украденные деньги. Уверен если Сапар продаст свой бизнес в России он выплатить то что украл. Это облегчит их участь, когда суд вынесет свой вердикт

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kanat
27.11.2019, 10:14

сколько еще вы наворовали а? деньги из границы с раимом почти млн дол, тэц 111 млн, отпустили Батукаева тоже выше 100 млн, есть еще музей и ипподром, почти 2 млрд получается, страну оставили не с чем... с$$$  

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Саша
27.11.2019, 10:42

Что-то переврали .За 285 млн.построить такой объект было невозможно тогда и невозможно построить сейчас .Это ясно даже при сравнении аналогичных объектов в других странах.

Самое прикольное в том что если прямо сейчас объявить тендер и начать строительство абсолютно такого же объекта то команда Жеенбекова -Сатыбалдиева еле-еле уложится в смету в 500-700 млн. $. Только на разработку подробного ТЭО уйдет миллионов 5 и год времени.

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кыргызбай
27.11.2019, 11:35

Ген прокуратура почему  сумма  ущерба занижена???????? Там должен быть сумма ущерба не менее 200 лямов, как работаем??????? 

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