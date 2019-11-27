Военнослужащим ГСИН рассказали о творчестве Алыкула Осмонова

В городской библиотеке имени Ч. Айтматова состоялся литературный вечер "Алыкул Осмонов – гордость Кыргызской поэзии". Об этом сообщает пресс-служба ГСИН КР.

Военнослужащим срочной службы Департамента по охране и конвоированию ГСИН при ПКР о жизни и творчестве великого кыргызского поэта рассказали старший преподаватель кафедры литературы университета И. Арабаева - Бакыт Мырзатаева, директор музея А. Осмонова - Памирбек Казыбаев, директор исторического музея в селе Чон-Арык - Калбубу Менсеитова и старший преподаватель Евразийского университета - Таалайгул Закирова.

- Таалайгул Закирова рассказала о биографии автора, а Бакыт Мырзатаева познакомила слушателей с интересными и малоизвестными фактами из личной жизни поэта и его произведений. Студенты КГУСТА прочитали стихотворения Алыкула Осмонова. Вечер получился насыщенным, интересным и познавательным, - отмечают в ведомстве.

Ежегодно, начиная с 2011 года, по решению правительства в Кыргызстане 12 декабря отмечается День национальной литературы.