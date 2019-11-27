Дело ТЭЦ: Без приговора суда Артыкбаев возместил ущерб в 100 млн сомов

Сегодня, 27 ноября, в Свердловском районном суде Бишкека продолжилось заседание по делу о модернизации ТЭЦ. Суд перешел к прениям сторон.

На процессе стало известно, что в канцелярию суда поступило письмо о возмещении одним из обвиняемых – Осмонбеком Артыкбаевым - ущерба в размере 100 млн сомов.

Будет ли это учтено судом при вынесении приговора, пока не ясно.

В пресс-службе Генеральной прокуратуры редакции VB.KG подтвердили факт поступления 100 млн сомов на депозитный счет ведомства в качестве возмещения ущерба по делу о модернизации ТЭЦ Бишкека. Средства пойдут в доход государства.

Возмещен ли ущерб, возлагаемый на экс-министра энергетики гособвинением, полностью или частично - будет уточнено.

При этом в Генпрокуратуре отметили, что выплата материального ущерба обвиняемым до вынесения приговора суда не противоречит нормам закона. Однако, говорит ли это, что Осмонбек Артыкбаев признал свою вину, в ведомстве комментировать не стали.

- Говорить о том, что кто-то виноват до решения суда нельзя. Только суд может поставить точку в этом деле, - подчеркнули в ГП.

К слову, в ведомстве также не смогли ответить, что будет с возмещенным ущербом, если суд все-таки оправдает обвиняемых по делу, в том числе Осмонбека Артыкбаева.