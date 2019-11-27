За крупной стройкой в центре Минска может стоять семья Бакиевых

За строительством премиального многофункционального комплекса с казино и бутиками в Минске может стоять семья беглого экс-президента Кыргызстана Курманбека Бакиева.

В следующем году возле стадиона "Динамо" в Минске планируется открыть многофункциональный комплекс Centropol. В разновысотном здании на пересечении улиц Свердлова и Ульяновской разместятся казино, медицинский, детский и развлекательные центры, бутики, бары и рестораны, летнее кафе.

Комплекс позиционируется как премиальный. Объем инвестиций в проект оценивает в 80 млн долларов.

Строительство ведет иностранное строительное унитарное предприятие "Гермес Констракшн". Инвестдоговор с городскими властями был заключен еще в 2011 году, но сроки строительства сместились из-за изменения назначения объекта по просьбе застройщика. Изначально планировали построить гостиницу.

Согласно выписке из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Беларуси, "Гермес Констракшн" на 100% принадлежит кипрской компании D-Business Solutions Limited.

Согласно кипрскому регистру, D-Business Solutions Limited была зарегистрирована в ноябре 2009 года и принадлежит трем фирмам: Norline Development (2,5%), Reamare Investments Limited (17,5%) и Forpaton Resource LP (80%).

Norline Development в свою очередь зарегистрирована в Доминике как офшорная компания. Reamare Investments Limited зарегистрирована на Кипре. Ее владельцем является гражданин Израиля Дэн Смоляк.

Forpaton Resource LP зарегистрирована в Шотландии. Лицом с существенным влиянием (75% и больше) в этой фирме является 25-летний гражданин Беларуси Руслан Петров, свидетельствует информация в британском регистре.

Кто такой Руслан Петров?

Есть основания предполагать, что под фамилией Петров скрывается Руслан Бакиев - внук Курманбека Бакиева.

Вот семейное фото Бакиевых. Курманбек Салиевич с первой супругой стоит в центре, справа от него - сын Максим с женой, слева - сын Марат с супругой и внук Руслан. Марат Бакиев был помощником председателя Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана. Его жена - русская. Ее зовут Светлана.

А вот фото Руслана Петрова, рожденного в январе 1994 года (как указано и в британском регистре), из его аккаунта в "Фейсбуке". В друзьях у Руслана Петрова значится человек по имени Максим Бакиев.

В сети Linkedin указано, что Руслан Петров в 2010-2015 годах изучал мировую экономику в Белгосуниверсите.

В списке студентов, поступивших в 2010 году на мировую экономику факультета международных отношений БГУ студента Руслана Петрова нет. Зато есть студент Бакиев Руслан Маратович.

Однако в следующем году студент Руслан Маратович в публикациях на сайте факультета упоминается уже под фамилией Петров. Вот, например, Руслан Петров участвует в экономической викторине. Его команда стала победителем.

В том же 2011 году Руслан Петров занял третье место в университетских соревнованиях по дзюдо.

В 2014 году Руслан Петров выступал на научно-практической конференции с англоязычным докладом по стратегическому менеджменту. А дипломную работу в 2015 году студент Руслан Маратович Петров писал на тему конкурентоспособности белорусских брендов на международных рынках. Руководителем у Петрова был известный белорусский экономист Михаил Залесский.

Naviny.by пытались связаться с Русланом Петровым, однако он через своих подчиненных передал, что не имеет отношение к стройке возле стадиона "Динамо". По информации Naviny.by, проектом Centropol занимается его отец Марат Бакиев.

По белорусским документам внук Курманбека Бакиева ведет другой бизнес. Согласно выписке из ЕГР Беларуси, Руслан Маратович Петров является соучредителем ООО "Белхантер-Инвест", которая была зарегистрирована в марте этого года и занимается сдачей внаем собственного и арендуемого недвижимого имущества.

Партнером по этому бизнесу у Руслана Петрова является заместитель председателя Белорусской федерации панкратиона и смешанных единоборств, бизнесмен Андрей Шихлин, который построил бизнес-центр Kiroff Center.

Офисы "Гермес Констракшн" и "Белхантер-Инвест" в этом бизнес-центре находятся рядом. Там же располагается компания Андрея Шихлина "Парагис". Недавно она выкупила торговый центр Arena City, который раньше принадлежал компании бизнесмена Юрия Чижа.

Бакиев-младший не первый, кто поменял фамилию

Как ранее писали Naviny.by, семья Бакиевых также имеет долю в Белорусской национальной биотехнологической корпорации, которая вместе с государством на китайский льготный кредит в 628 млн долларов строит заводы по производству аминокислот и комбикормов в Пуховичском районе.

Через шотландские компании Altastar LP и Maxforse LP племянник беглого президента Кыргызстана Асылбек Салиев контролирует 22,5% в БНБК. Директором корпорации является гражданин Беларуси Даниил Урицкий, в котором в Кыргызстане опознали бывшего премьер-министра Данияра Усенова.

После революции в Кыргызстане в 2010 году, в ходе которой погибло как минимум 84 человека, Бакиевы бежали из страны и обосновались в Беларуси. На родине члены семьи заочно приговорены к пожизненному заключению или длительным срокам заключения за соучастие в убийстве людей, покушение на убийство и превышение должностных полномочий. Кыргызстан неоднократно требовал экстрадиции Бакиевых, но Беларусь отказывала в этом.

Как заявлял Радио Свобода финансовый советник Бакиевых Евгений Гуревич, семья бывшего президента Кыргызстана вывела из страны 200-300 млн долларов. Сейчас Гуревич пишет книгу о коррупционных схемах семьи Бакиевых.

Источник: naviny.by