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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Кыргызстан

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- Оксана Гут
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Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев сегодня, 27 ноября, с государственным визитом прибыл в Кыргызскую Республику.

В международном аэропорту "Манас" Президента Казахстана встретил Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков.

На флагштоках аэропорта были вывешены государственные флаги Кыргызской Республики и Республики Казахстан, выстроен Почетный караул.

В рамках государственного визита Касым-Жомарт Токаев проведет встречу с Президентом Сооронбаем Жээнбековым. Также состоится Пятое заседание Высшего Межгосударственного Совета Кыргызской Республики и Республики Казахстан по итогам которого будет подписан ряд двусторонних документов.

Также в рамках государственного визита Президента Казахстана, Сооронбай Жээнбеков и Касым-Жомарт Токаев посетят историко-мемориальный комплекс "Ата-Бейит" и Дом-музей Чынгыза Айтматова.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев примет участие в работе очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая состоится в четверг, 28 ноября, в городе Бишкек.


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URL: https://www.vb.kg/383583
Теги:
визит, Казахстан, Кыргызстан, Касым-Жомарт Токаев, Сооронбай Жээнбеков
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