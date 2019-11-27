Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Кыргызстан

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев сегодня, 27 ноября, с государственным визитом прибыл в Кыргызскую Республику.
В международном аэропорту "Манас" Президента Казахстана встретил Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков.
На флагштоках аэропорта были вывешены государственные флаги Кыргызской Республики и Республики Казахстан, выстроен Почетный караул.
В рамках государственного визита Касым-Жомарт Токаев проведет встречу с Президентом Сооронбаем Жээнбековым. Также состоится Пятое заседание Высшего Межгосударственного Совета Кыргызской Республики и Республики Казахстан по итогам которого будет подписан ряд двусторонних документов.
Также в рамках государственного визита Президента Казахстана, Сооронбай Жээнбеков и Касым-Жомарт Токаев посетят историко-мемориальный комплекс "Ата-Бейит" и Дом-музей Чынгыза Айтматова.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев примет участие в работе очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая состоится в четверг, 28 ноября, в городе Бишкек.