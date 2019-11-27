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С Mega iTV от MegaCom смотрите любимые телеканалы где угодно

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С сервисом Mega iTV от MegaCom смотрите цифровое телевидение в режиме реального времени прямо с экрана своего смартфона в любом месте и в любое время!

Особенности данного сервиса:

  1. доступ к любимым передачам и сериалам, большое количество каналов и качественные видео;
  2. возможность записать эфир, который вы сможете посмотреть в архиве. Поэтому не стоит волноваться, если вы пропустили
интересный и важный момент фильма;

  1. звуковая дорожка, которую легко и просто настроить;
  2. разделение передач и ТВ-каналов по категориям.

Подключите один из пакетов телеканалов, набрав нужную комбинацию:

  1. "Базовый": 70 телеканалов, команда подключения - *710*1#;
  2. Light: 40 телеканалов, команда подключения - *710*2#;
  3. Premium: 140 телеканалов, команда подключения - *710*3#.

Подробную информацию вы сможете найти на сайте MegaCom.


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URL: https://www.vb.kg/383592
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#MegaCom
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