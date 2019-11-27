С Mega iTV от MegaCom смотрите любимые телеканалы где угодно

С сервисом Mega iTV от MegaCom смотрите цифровое телевидение в режиме реального времени прямо с экрана своего смартфона в любом месте и в любое время!

Особенности данного сервиса:

доступ к любимым передачам и сериалам, большое количество каналов и качественные видео; возможность записать эфир, который вы сможете посмотреть в архиве. Поэтому не стоит волноваться, если вы пропустили

интересный и важный момент фильма;

звуковая дорожка, которую легко и просто настроить; разделение передач и ТВ-каналов по категориям.

Подключите один из пакетов телеканалов, набрав нужную комбинацию:

"Базовый": 70 телеканалов, команда подключения - *710*1#; Light: 40 телеканалов, команда подключения - *710*2#; Premium: 140 телеканалов, команда подключения - *710*3#.

Подробную информацию вы сможете найти на сайте MegaCom.