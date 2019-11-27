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Сестра модератора "БеспределKG" обратилась к Жээнбекову и Текебаеву

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- Оксана Гут
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Сестра модератора страницы в соцсетях "БеспределKG", задержанного за разжигание межнациональной вражды, под ником Chynara Temirova опубликовала в Facebook видеообращение. Она сообщила, что Афтандила Жоробекова заключили под стражу в СИЗО ГКНБ за пост "Хабибула и Соке вывезли Раима", а также его обвиняют в призыве людей идти на мирный митинг 25 ноября.

Девушка просит президента Сооронбая Жээнбекова обратить внимание на "необоснованное обвинение ее брата - гражданина КР, 1984 г.р. Она также обращается за помощью в освобождении Жоробекова к гражданским активистам и лидеру партии "Ата Мекен" Омурбеку Текебаева.

- Уважаемый Текебаев Омурбек Чиркешович, когда-то мой брат ходил на ваши судебные процессы, поддерживал вас. Я лично отправляла вам две книги со словами поддержки. Теперь поддержка и помощь нужна нам. Афтандила задержали 24 ноября за день до запланированного мирного митинга, ГКНБ предъявил ему обвинение в тяжком преступлении – возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды по средствам сети Интернет. Афтандил всегда был активным участником политической жизни страны, у него много заслуг, к примеру, предотвратил постройку многоэтажного дома на детской площадке в 8 мкр. Он выступал против застроек на территории парка "Ата-Тюрк", освещал проблемы коррупции в школах Ошской области, не боялся власти, чтобы говорить правду. Через свою страницу "БеспределKG" пытался осветить проблемы в обществе и привлечь внимание власти к их решению. Мы расцениваем действия ГКНБ как покушение на свободу слова человека, у Афтандила пытаются отнять его базовое право на свободу слова и свободы выражения мысли. Призываю всех – гражданское общество, НПО, и все, кто был на площади 25 ноября, помочь нам освободить его, чтобы он дальше мог говорить правду, освещать проблемы в обществе, - высказалась Chynara Temirova.


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URL: https://www.vb.kg/383593
Теги:
ГКНБ, Омурбек Текебаев, Сооронбай Жээнбеков, социальные сети, уголовная ответственность, Кыргызстан, межнац
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Комментарии
Асыл
27.11.2019, 16:37

Не юлите, ваш брат занимался дискредитацией власти и призывал народ к хунте. Не удивлюсь если выясниться что он брал за свою работу деньги из иностранных агентов. Пусть ответить по закону, в любом случаи следствия разберется.

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Прохожий
27.11.2019, 16:38

Прочитал статью. Что-то я не нашел в статьях Автандила разжигания межнациональной или  межрегиональной розни. 

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Дамир
27.11.2019, 16:48

он пыталсся разделить народ и всегда писал несуществующей информации. получил по заслугам

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