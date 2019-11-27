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Жээнбеков: Кыргызский и казахские народы являются братскими

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- Екатерина Улитина
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"Уверен, что кыргызско-казахстанское стратегическое партнерство и союзнические отношения будут и далее укрепляться во благо народов наших стран", - подчеркнул Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 27 ноября, на Пятом заседании Высшего Межгосударственного Совета Кыргызской Республики и Республики Казахстан, состоявшегося в рамках государственного визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан.

Сооронбай Жээнбеков особо отметил, что кыргызский и казахские народы являются братскими.

"У нас общая история, культура, обычаи и традиции, также мы едины духом. У наших народов есть хорошая пословица "ближайший сосед лучше, чем дальний родственник". Одним из приоритетных направлений внешней политики Кыргызстана является развитие сотрудничества с Казахстаном", - подчеркнул он.

Добавил, что многостороннее взаимодействие между Кыргызстаном и Казахстаном динамично развивается, особенно в торгово-экономической сфере. Выразил уверенность в том, что дружба и братские отношения между странами будут и в дальнейшем укрепляться.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что переговоры в узком формате прошли в традиционном духе братства и взаимопонимания, обсужден ряд важных вопросов по которым достигнута договоренность и определены практические механизмы их реализации.

Президент Сооронбай Жээнбеков выразил уверенность в том, что данные переговоры поднимут отношения между Кыргызстаном и Казахстаном на новую качественную ступень развития, а также подчеркнул готовность к дальнейшей плодотворной работе по всем направлениям.


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URL: https://www.vb.kg/383599
Теги:
Казахстан, Кыргызстан, Касым-Жомарт Токаев, Сооронбай Жээнбеков
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