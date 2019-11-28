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Ищем Снегурочек для особенных детей

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- Надежда Хохлова
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Стать доброй волшебницей для малыша с тяжелыми заболеваниями может каждая из нас. Познакомиться с ребятишками, которые ждут новогоднего чуда, можно на фейсбук– странице Марии Небога. Эта женщина, воспитывающая дочь с ДЦП, ежегодно организовывает праздник для сотен особенных детей.

Про Машу Небога знают все наши постоянные читатели. Борьба за жизнь и здоровье ее дочки Даши продолжается уже одиннадцатый год. Когда малышке было семь месяцев, она заболела ветрянкой. Ветрянка в Ноокате оказалась фатальной. Врачи приехали с огромным опозданием, но сбить температуру выше сорока так и не смогли. У малышки произошло кровоизлияние в мозг, образовались множественные кисты и, самое страшное, произошло так называемое диффузное поражение головного мозга. Даша перестала видеть, слышать, чувствовать. Маша начала борьбу за ее реабилитацию, но везде слышала одно: сдай ребенка в спецучреждение, она безнадежна. Мария не предала Дашу и использовала, пожалуй, все возможные в ее случае способы реабилитации. Конечно, чудесного исцеления не произошло, но Даша научилась смотреть мультфильмы, самостоятельно сидеть, жевать, пить, улыбаться...

Неугомонная Маша по ходу реабилитации собственного ребенка активно участвовала и в реальном улучшении помощи государства семьям с такими детками. Вместе с другими неуспокоенными родителями она добилась нормальных инвалидных колясок и, главное, выплаты зарплаты мамам, которые ухаживают за детьми с тяжелой инвалидностью.

Но это все из разряда штурма бюрократии, без которого, увы, невозможно выжить таким семьям. А для души Маша вот уже который год организовывает акцию "Аяз–Кыз для особенного ребенка". Она, как никто другой, знает, что дети, запертые в собственном теле тяжелой болезнью, нуждаются в радости не меньше, чем их здоровые сверстники. Но для неходячего ребенка любая поездка на утренник - это испытание и огромный риск. А праздника ведь хочется!

- Я решила, что раз мы не можем куда–то поехать, то новогоднее настроение нам необходимо с доставкой на дом. Интернет сейчас позволяет организовать все что угодно не выходя из дома. На своей страничке в Фейсбуке я честно написала о том, что для любой особенной семьи имеет предельное значение человеческая теплота и участие. Пригласила всех подарить радость праздника детям, которых я знала лично. Но мне стали писать другие мамы, просить, чтобы и для их ребенка я также нашла Аяз–Кыз. В первый год у нас получилось подарить праздник восьмидесяти ребятишкам, а сейчас уже более ста двадцати детей ищут своих добрых волшебниц. Анкеты ребятишек и их пожелания опубликованы в фейсбук–группой "Ищем Аяз–Кыз для особенного ребенка". Ее можно найти через поисковик или зайти на мою страничку @Мария Небога и перейти по ссылке. Наши дети очень ждут праздника, наши особенные мамы - не меньше. И когда вы видите в анкетах тяжелых детей пожелания подарить им памперсы или что–то из средств ухода, не разочаровывайтесь! Просто поверьте, что просто быть в тепле и чистоте - это тоже большая радость. Друзья, мы ждем вас на празднике, который, надеюсь, выплеснется из виртуального мира в реальный и принесет новогоднее чудо в каждый дом, - приглашает к участию в акции Мария Небога.

Стать Аяз–Кыз просто

Первое - решить, какого малыша будете поздравлять, и написать под его анкетой, что станете его Снегурочкой. Контакты мамы отправят вам лично.

Второе - купить подарок до Нового года.

Третье, самое важное - приехать в гости и подарить ребенку не только новогодний сюрприз, но и свое время.

Ну а пока знакомьтесь с теми, кто ждет вас в гости

Эрмек АнапиЯзов, 10 лет.

Диагноз: гидроцефалия, правосторонний паралич, задержка/отставание ПМР, отсутствие речи, эпилепсия.

Мечтает о большой машинке и книгах с картинками.

Близнецы Токтомовы - Эмирбек и Амирбек, 5 лет.

Диагноз: ДЦП, смешанная форма, будут рады любому подарку и памперсам шестого размера.

Близнецы Бопоевы - Арстанбек и Ретина, 9 лет.

Диагноз: ДЦП, частичная слепота.

Мечтают о теплой зимней обуви 34–го размера и шахматах.

Ясмин Боскебаева, 7лет.

Диагноз: ДЦП, задержка развития. Любит игрушки, заколки, сладости, будет рада любому подарку.

Айгуль Канатбекова, 4 года.

Диагноз: ДЦП, смешанная форма, частичная атрофия зрительного нерва. Будет рада любому подарку, главное, чтобы Аяз–Кыз приехала в гости сама.


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URL: https://www.vb.kg/383603
Теги:
дети, праздник, Бишкек, Кыргызстан, больница
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