Мелис Калыков получил пожизненный срок

Обвиняемый в убийстве прокурора был приговорен к пожизненному лишению свободы. Такое решение принял Ошский городской суд. Об этом редакции VB.KG сообщил его адвокат.

По его словам, судья суд удовлетворил ходатайство прокуроров.

- Разумеется мы будем обжаловать приговор суда, так как и следствие, и заседание суда прошло с нарушениями. Мы 10 раз давали отвод судье, на которого заведено три уголовных дела. При этом их рассматривает тот следователь, который вел дело моего подзащитного. В суде я спрашивал его, есть ли прямое доказательство того, что именно Калыков убил Мамажакыпова? Он сказал: нет. Тогда на чем строится ваше обвинение, спросил я его. Он ответил, что на внутреннем убеждении, - процитировал следователя адвокат.

Напомним, обгоревшее тело прокурора Баткенской области 43-летнего Анарбая Мамажакыпова было найдено поздно вечером 18 ноября в ущелье в горах. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" УК КР. Как выяснилось, в тот день Анарбай Мамажакыпов, еще пять работников прокуратуры, предприниматель Базарбек уулу Эрнис и начальник УКС мэрии Баткена Мелис Калыков выезжали на охоту. Позже по обвинению в убийстве был арестован начальник УКС Мэрии Баткена Мелис Калыков.