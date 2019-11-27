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Мелис Калыков получил пожизненный срок

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- Бакыт Стамов
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Обвиняемый в убийстве прокурора был приговорен к пожизненному лишению свободы. Такое решение принял Ошский городской суд. Об этом редакции VB.KG сообщил его адвокат.

По его словам, судья суд удовлетворил ходатайство прокуроров.

- Разумеется мы будем обжаловать приговор суда, так как и следствие, и заседание суда прошло с нарушениями. Мы 10 раз давали отвод судье, на которого заведено три уголовных дела. При этом их рассматривает тот следователь, который вел дело моего подзащитного. В суде я спрашивал его, есть ли прямое доказательство того, что именно Калыков убил Мамажакыпова? Он сказал: нет. Тогда на чем строится ваше обвинение, спросил я его. Он ответил, что на внутреннем убеждении, - процитировал следователя адвокат.

Напомним, обгоревшее тело прокурора Баткенской области 43-летнего Анарбая Мамажакыпова было найдено поздно вечером 18 ноября в ущелье в горах. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" УК КР. Как выяснилось, в тот день Анарбай Мамажакыпов, еще пять работников прокуратуры, предприниматель Базарбек уулу Эрнис и начальник УКС мэрии Баткена Мелис Калыков выезжали на охоту. Позже по обвинению в убийстве был арестован начальник УКС Мэрии Баткена Мелис Калыков.


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URL: https://www.vb.kg/383608
Теги:
Баткенская область, прокуратура, суд, убийство, Кыргызстан, Анарбай Мамажакыпов, Мелис Калыков
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