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КР и РК обменяются данными о гражданах, находящихся в трудовой миграции

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- Оксана Гут
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Кыргызстан и Казахстан подписали Соглашение в области миграции. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы миграции при правительстве КР.

Председателем Госслужбы миграции КР Болотбеком Ибраимжановым и Министром внутренних дел Казахстана Ерланом Тургумбаевым 27 ноября в Бишкеке подписано Соглашение между правительствами двух стран о сотрудничестве в области миграции.

Соглашение предусматривает обмен информации:

- о гражданах, находящихся на территориях государств-сторон;

- о лицах, принятых или восстановленных в гражданстве Кыргызстана или Казахстана, в том числе в целях пресечения фактов двойного гражданства, а также обмен опытом и оказание практической помощи.

Стоит отметить, что на территории Казахстана в трудовой миграции находятся порядка 30 тысяч граждан Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/383611
Теги:
Казахстан, миграция, сотрудничество, Кыргызстан
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