Минкультуры обещает в скором времени начать ремонт русского драмтеатра

Завершилась разработка проектно-сметной документаций по ремонту Государственного русского драматического театра имени Ч. Айтматова. В скором времени начнутся ремонтные работы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма КР.

В театре прошло выездное заседание, в котором принял участие министр культуры, информации и туризма КР Азамат Жаманкулов и другие соответствующие специалисты. Они обсудили ряд вопросов, касающихся реального состояния театра, снос незаконных объектов вокруг театра, а также создание условий персоналу театра.

Скором времени, согласно закону о госзакупках КР, начнется активная фаза приведения здания в порядок.

В 1935 году правительство Киргизской ССР приняло постановление об организации самостоятельного русского драматического театра. До сих пор Государственный академический русский театр драмы остается единственным русским театром республики, отмечают в ведомстве.

Учитывая большой вклад в развитие театрального искусства Кыргызской Республики и особые заслуги в укреплении дружбы между народами, Государственному академическому русскому театру драмы был присвоен Национальный статус и он стал именоваться - Государственный национальный русский театр драмы Кыргызской Республики.

10 декабря 2008 года указом президента КР Государственному национальному русскому театру драмы было присвоено имя Героя Кыргызской Республики, Героя Социалистического труда, народного писателя Кыргызской Республики Айтматова Чингиза Торекуловича.