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Саммит ОДКБ. В КР прибыл президент РФ Путин (Фото)

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- Оксана Гут
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Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня, 28 ноября, прибыл в Кыргызстан для участия в очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба президента КР.

В международном аэропорту "Манас" президента России встретил глава нашего государства Сооронбай Жээнбеков.

На полях очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ состоится двусторонняя встреча Сооронбая Жээнбекова и Владимира Путина.

Ранее отметим, в рамках очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ под председательством Кыргызстана с государственным визитом прибыл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

После глава государства Сооронбай Жээнбеков встретился с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном и уже сегодня с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.


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URL: https://www.vb.kg/383613
Теги:
Владимир Путин, Сооронбай Жээнбеков, ОДКБ, Россия, сотрудничество, Кыргызстан
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