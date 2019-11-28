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В Кыргызстане дефицит бюджета в 2018 году составил почти 6,5 млрд сомов

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- Оксана Гут
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Дефицит республиканского бюджета в 2018 году составил почти 6,5 млрд сомов. Об этом сегодня, 28 ноября, на заседании Жогорку Кенеша сообщил председатель Комитета по бюджету и финансам ЖК КР Эмиль Токтошев.

Парламентарии обсуждают законопроект "Об утверждении отчета об исполнении республиканского бюджета Кыргызской Республики за 2018 год" во втором чтении.

В работе заседания участие принимают представители правительства КР во главе с премьер-министром КР Мухаммедкалыем Абылгазиевым.

Как передает пресс-служба Жогорку Кенеша, общий объем доходов республиканского бюджета за 2018 год составил 135 млрд 504 млн сомов, или 95,7 % к плану в сумме 141 млрд 533 млн сомов. В сравнении с предыдущим годом доходы республиканского бюджета выросли на 0,6 %, или на 797 млн сомов.

Общие расходы республиканского бюджета с учетом расходов, произведенных по разделу "потоки денежных средств в связи с операциями по финансированию" и без учета специальных средств, внешних грантов и кредитов ПГИ за 2018 год составили 141 млрд 945 млн сомов. Относительно 2017 года общие расходы увеличились на 2 млрд 144 млн. сомов, или на 1,5 %.

Республиканский бюджет в 2018 году исполнен с дефицитом в сумме 6 млрд 453 млн сомов при плановом показателе дефицита 12 млрд 606 млн сомов.

На погашение государственного внутреннего долга правительства направлено - 8 419,4 млн сомов, в том числе: государственные краткосрочные ценные бумаги - 2 767,9 млн сомов; государственные долгосрочные ценные бумаги – 5 651,5 млн сомов.


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URL: https://www.vb.kg/383615
Теги:
бюджет, правительство, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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