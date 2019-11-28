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"Черная пятница" от MegaCom: 70 % скидки на золотые номера!

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В честь долгожданной "Черной пятницы" компания MegaCom дарит абсолютно всем уникальную возможность приобрести номера категории "Золото" с 70 % скидкой!

Акция действует с 28 по 30 ноября в центрах продаж и обслуживания г. Бишкек при подключении одного из пакетов:

  1. #Супервыгодный 145 / #Супервыгодный 345 / #Супервыгодный 395 / #Супервыгодный 595 + тарифной опции "Социальные сети" с бесплатным периодом на 7 календарных дней.
  2. #Супервыгодный 115 / #Супервыгодный 195 / #Супервыгодный 795.

В эти дни грандиозных скидок все желающие смогут приобрести легкий и красивый номер с уникальной комбинацией цифр для себя или в подарок своим друзьям и близким всего за 900 сомов!

Даты и адреса проведения мероприятия:

  1. ТРЦ Bishkek Park 29.11.2019 г. с 10:00 до 00:00;
  2. ТРЦ ГУМ 29.11.2019 - 30.11.2019 г. с 10:00 до 00:00;
  3. ТЦ ЦУМ "Айчурек" 28.11.2019 г. - 30.11.2019 г. с 10:00 до 22:00;
  4. БЦ Vefa 28.11.2019 - 29.11.2019 г. с 10:00 до 22:00;
  5. ТРЦ Asia Mall 29.11.2019 г. с 10:00 до 00:00;
  6. ТЦ "Аламедин Гранд" 29.11.2019 г. с 08:00 до 20:00.
  7. "Волшебная пятница" в ТЦ Beta Stores-2 29.11.2019 г. с 10:00 до 22:00.

Забери желаемый номер по максимально выгодной цене!


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URL: https://www.vb.kg/383616
Теги:
#MegaCom
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