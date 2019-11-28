Два вертолета и две радиолокационные станции Россия подарила Кыргызстану

На безвозмездной основе военно-техническую помощь Вооруженным силам КР оказало Министерство обороны Российской Федерации. Торжественная церемония приема-передачи двух вертолетов Ми-8МТ и двух радиолокационных станций П-18 прошла вчера на аэродроме Кант.

Ранее на авиабазе "Кант" российская сторона передала Вооруженным силам КР военно-транспортные самолеты, вертолеты и бронетехнику. Как сказал заместитель начальника Генерального штаба ВС Кыргызстана полковник Нурлан Чомоев, эта военная техника успешно используется при выполнении задач по обеспечению безопасности. Эффективно будет использоваться и передаваемое сегодня военное имущество.

Он поблагодарил российское Министерство обороны за помощь в укреплении Вооруженных сил Кыргызстана. Полковник Чомоев отметил, что Объединенная российская военная база – надежный гарант безопасности в Центральноазиатском регионе и выразил надежду на дальнейший взаимовыгодный и конструктивный диалог в вопросах сохранения мира и стабильности.

- Эта военная техника была капитально отремонтирована и доведена до современного уровня на российских предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Вертолеты Ми-8МТ помогут кыргызстанским военным оперативно решать боевые задачи в трудно доступной горной местности и повысят боевые возможности Сил воздушной обороны Кыргызстана. А радиолокационные станции П-18 расширят возможности по охране воздушных рубежей, - подчеркнул заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин. - Россия и впредь будет поддерживать Кыргызстан в вопросах укрепления боевой мощи, сохранения мира и стабильности.