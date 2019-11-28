Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Два вертолета и две радиолокационные станции Россия подарила Кыргызстану

660  3
- Виктор Мурзов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На безвозмездной основе военно-техническую помощь Вооруженным силам КР оказало Министерство обороны Российской Федерации. Торжественная церемония приема-передачи двух вертолетов Ми-8МТ и двух радиолокационных станций П-18 прошла вчера на аэродроме Кант.

Ранее на авиабазе "Кант" российская сторона передала Вооруженным силам КР военно-транспортные самолеты, вертолеты и бронетехнику. Как сказал заместитель начальника Генерального штаба ВС Кыргызстана полковник Нурлан Чомоев, эта военная техника успешно используется при выполнении задач по обеспечению безопасности. Эффективно будет использоваться и передаваемое сегодня военное имущество.

Он поблагодарил российское Министерство обороны за помощь в укреплении Вооруженных сил Кыргызстана. Полковник Чомоев отметил, что Объединенная российская военная база – надежный гарант безопасности в Центральноазиатском регионе и выразил надежду на дальнейший взаимовыгодный и конструктивный диалог в вопросах сохранения мира и стабильности.

- Эта военная техника была капитально отремонтирована и доведена до современного уровня на российских предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Вертолеты Ми-8МТ помогут кыргызстанским военным оперативно решать боевые задачи в трудно доступной горной местности и повысят боевые возможности Сил воздушной обороны Кыргызстана. А радиолокационные станции П-18 расширят возможности по охране воздушных рубежей, - подчеркнул заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин. - Россия и впредь будет поддерживать Кыргызстан в вопросах укрепления боевой мощи, сохранения мира и стабильности.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/383624
Теги:
Кант, авиабаза, Россия, армия, Кыргызстан, Помощь, Министерство обороны
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
Самир
28.11.2019, 14:26

Путин как всегда с подарком! ) молодец

0
Цитировать
Жалоба модератору
Рима
28.11.2019, 23:44

Ответные подарки почему не вручили? Какие нибудь антикварные лук и стрелы, беркута или сокола сапсана.

0
Цитировать
Жалоба модератору
555
29.11.2019, 05:11

Полковник Чомоев выразил надежду, что Россия и впредь будет делать такие подарки нашей нищебродной стране!

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  