Повсеместное открытие медфакультетов не гарантирует качество образования

В Конституции КР законодательно установлено, что граждане Кыргызстана имеют право на получение образования в рамках государственного стандарта. Предъявляемые требования к качеству образования диктуются многими факторами, например вхождением Кыргызстана в Болонскую систему образования, обязывающие наш учебный процесс соответствовать предъявляемым стандартам. Желание влиться в международную образовательную систему порождает много непредвиденных коллизий. Западный образовательный процесс начинается с самого раннего возраста и все существующие ступени обучения подготавливают подрастающее поколение к самостоятельной подготовке, где учителя в основном только направляют и помогают в этом. В наших же садиках, школах, вузах существовала другая система обучения. Преподаватель был центральной фигурой и большая часть обучения ложилась на плечи обучающего. На мой взгляд, это одна из главных и определяющих, которая обуславливает внутреннюю не настроенность на самостоятельную работу обучаемых. В последствие, та же система проводиться в школах и когда они поступают в вузы, то они оказываются неготовыми к самостоятельному поиску информации и ее усвоению, однако наметилась тенденции к изменению этого.

К сожалению, наше Министерство образования не работает надлежащим образом над образовательной стратегией опережающего развития, так как повсеместное открытие медицинских факультетов, не является панацей для бюджета и для высокой оценки качества полученных знаний. На мой взгляд, необходимо развивать фундаментальные дисциплины, которые не являются доходными, но которые и способствуют продвижению кыргызстанской научной мысли. В Кыргызстане произошел образовательный бум в сфере медицинского образования, неожиданно республика стала местом оказания образовательных услуг для зарубежных студентов. И это неудивительно, так как в далекие времена Советского Союза в Средней Азии КГМИ был одним из ведущих вузов. Наша Медицинская Академия была продолжательницей традиций старейших вузов России, когда во времена ВОВ многие из профессорско-преподавательского состава стали основоположниками медицинского образования Киргизской ССР. Поэтому данная ситуация явилась закономерным фактом, что спустя многие десятилетия и до сих пор, существует востребованность наших дипломов не только нашими соотечественниками, но и иностранными студентами. Однако, несмотря на эти приятные для нашей республики явления выявляется ряд проблем в образовании, которые свойственны не только для КГМА, но и всем вузам нашей республики.

Одной из других проблем является, когда международные образовательные стандарты копируются без опоры на существовавшие достижения и лучшие традиции советского образования. На наш взгляд, необходимо находить проблемные места, выявлять точки возможного роста, которые могут в дальнейшем дать ощутимое повышение образовательного уровня. Предлагаемые технологии личностно-ориентированного обучения и практико-ориентированного не всегда и во всех направлениях возможны. Болезненной местом является неспособность, иногда и не желание, а сделать наше образование необходимым и интересным. В силу экономических обстоятельств многие не могут продолжить образование не только за рубежом, но и в республике. Однако в последние годы в некоторых вузах происходят сдвиги в хорошую сторону, так например - медицинской академии имени И.К.Ахунбаева в это не простое время удалось сделать многое. Учебный отдел данного вуза не просто перенимает лучшее из учебной практики зарубежных стран, но и проводит учебно-методическую работу по адаптации учебного процесса, примером может служить Швейцарский проект. Одним из требований современного образования является наличие академической мобильности в вузах. Так в рамках достигнутых договоров и участия в проектах (Erasmus плюс и других программ) в медицинской академии активно развивается международная академическая мобильность преподавателей и обучающихся КГМА с Университетом Жероны (Испания), Университетом Восточной Финляндии и другими странами Европы и Азии. Активно приглашаются преподаватели и ученые из вузов и научных и клинических центров зарубежья для проведения мастер-классов, чтения лекций, в том числе в режиме он-лайн конференций и лекций.

Одним из новшеств, внедряемых в сферу образования в Кыргызстане, является обязательный рейтинг для всех образовательных учреждений, цель которого выявление конкурентоспособных, интегрированных в международно-образовательные программы учебных заведений. Возможность получения высокого рейтинга для вуза является не только морально мотивирующим фактором, но и материально, так как преподаватели могут рассчитывать на более высокие зарплаты, на улучшение материально-технического уровня вуза и широких возможностей повышения квалификации. Если говорить предметно, то повышение качества образовательных услуг отражается на привлекательности для отечественных и зарубежных студентов в КГМА имени И.К.Ахунбаева. О том, что в стенах медицинской Академии действительно происходят кардинальные изменения говорит еще то, что КГМА участвует в международных рейтингах вузов. Так по данным Ranking Web of Universities, в категории ранжирования Excellence rate КГМА занимает 3 место среди 38 университетов Кыргызстана и 1 место среди медицинских вузов или вузов, имеющих медицинские факультеты. КГМА приняла участие в рейтинге вузов Независимого агентства аккредитации и рейтинга (НААР).

КГМА имени И.К. Ахунбаева активно развивает международное сотрудничество со многими странами. Так за период работы с иностранными вузами и научно-исследовательскими центрами ближнего и дальнего зарубежья было заключено около 72 договоров, при этом за последние 4 года заключено 53 договора. Данный факт показывает, что международный отдел и в целом руководство усилили работу в этом направлении. КГМА участвует в реализации международных проектов, таких как "KyrMedu: Развитие высшего образования в области биомедицинской инженерии и менеджмента в здравоохранении КР" ("Erasmus+) в консорциуме с 6 вузами КР и Западно-Саксонским университетом прикладных наук (Цвиккау, Германия), "Реформы медицинского образования в Кыргызской Республике" (SDC), "Улучшение здоровья детей дошкольного возраста в жилых массивах г. Бишкек" с Университетом Кёнгхи и Корейским агентством по международному сотрудничеству KOICA (Юж. Корея) и др.

Подтверждающим фактом высокой квалификации педагогического состава является рост публикационной деятельности. Профессорско-преподавательский состав КГМА публикует результаты своей научной деятельности в известных цитируемых научных журналах. Так компания Clarivate Analytics, представляющая базу научных трудов Web of Science, отметила памятной грамотой КГМА как одно из наиболее продуктивных высших учебных заведений Кыргызстана в публикационной деятельности (50 публикаций в Web of Science за 2018 г.) КГМА выпускает собственный научный журнал "Вестник КГМА", включенный в Перечень рецензируемых научных изданий (утвержден постановлением Президиума ВАК КР от 26.11.2015 № 262) с максимально возможным для Кыргызской Республики значением баллов – 20

В КГМА соблюдается принцип академической свободы, включающей в себя:

- свободу исследования: свобода в выборе научных изысканий, в выборе методов исследования, в оценке и распространении своих результатов исследований при условии соблюдения научной этики – это закреплено в законодательных актах КР в области образования и в Уставе КГМА;

- свободу обучения: преподаватель свободен в выборе средств и методов обучения, а также в определении содержания преподаваемых им учебных дисциплин в соответствии с требованиями государственных стандартов – закреплено в Уставе КГМА; имеет право свободно выражать свое научное, гражданское мнение, академическую позицию и т.д. – закреплено в положениях об общественных советах.

- свобода выбора студентом: языка обучения – русский, кыргызский, английский; выбора дисциплин углубленного цикла (электив).

КГМА имеет один из уникальнейших музеев в мире – "Музей пластинации", в котором имеются учебные экспонаты, представляющиеся собой натуральные органы и ткани человека и животных, законсервированные посредством замены тканевой жидкости и жиров реактивными полимерами.

Для повышения качества освоения практических навыков в КГМА существует ЦРКНиОЗ, оснащенный муляжами и медицинскими тренажерами. В КГМА внедрены и используются инновационные методы и технологии такие как: интерактивные методы обучения (дискуссия, "мозговой штурм", ролевые игры), кейс-технологии современных учебных видеоматериалов .

В Кыргызстане, на мой взгляд, худо-бедно работают лишь два сектора, сектор образования и здравоохранения, однако характер оказания данных услуг населению не во всех вузах соответствует потребностям 21 века. В попытках прослыть в международных образовательных кругах передовыми вузами, внедряющими инновационные технологии, на мой взгляд, все таки, наиболее важной проблемой остаются вопросы качества образования. В погоне за рентабельностью образования урезаются часы, убираются многие предметы, делая их курсами по выбору. Мы должны дифференцировано относиться к предметам, которые формируют мировоззрение и делают человека человеком. В попытках сделать обучение привлекательным упускается его сущностное содержание образования. К примеру, сейчас многие говорят об удалении философии из обязательных предметов, и это происходит тогда, когда молодежь уже 100% обладает только клиповым мышлением и неспособна на более глубокое проникновение в суть предметов, не видит взаимосвязь, не обладает категориально-понятийным аппаратом мышления.

В 21 веке продолжается тенденция гуманизации образования, нацеленная на полное раскрытие способностей учащегося, на дальнейшую самореализацию и непрерывное образование. Образование, существующее сегодня, должно быть не только мультикультурным, но и быть национально направленным, так как необходимо сохранять самоидентификацию, самобытную историю своего народа, при этом органично сочетая культуру других. Приоритетным направлением в образовании становится открытость системы, которая означает, что существующий госстандарт может расширяться согласно потребностям заказчиков (ученики, родители, учителя). Одной из проблем образования является необходимость задействования обучающихся в продуктивную сторону, когда совокупность воздействий педагогических усилий приводит к появлению в студентах смыслового наполнения всей его деятельности. Деятельностный подход студента должен быть осознанным и использоваться в дальнейшей его карьере, только пройдя эти этапы, личность может самоутвердиться и самореализоваться. Интеграция образовательных программ различных мировых стандартов в условиях глобализации является необходимым условием для создания единого образовательного пространства, так как информатизация, отражающаяся на уровне образованности и культуры. играет огромную роль в решении многих задач цивилизационного характера.

Автор: Доктор философских наук, профессор Чолпон Усупова - специально для VB.KG