У бишкекчанина пеня за просроченный штраф ГУОБДД составила 6 тысяч сомов

В редакцию VB.KG обратился бишкекчанин с жалобой на систему "Безопасного города". По его словам, он получил "письмо счастья" за три нарушения ПДД. В сумме штраф по ним составил 6500 сомов. Заплатить вовремя не имелось возможности, а спустя три месяца пришлось переплачивать вдвое больше.

Читатель обратился в центр мониторинга ГУОБДД МВД КР. Где, уверяет он, ему не смогли объяснить причину такой высокой пени.

- Я признаю, что должен был оплатить в срок, но не было возможности. Прошло всего три месяца, неужели за это время сумма пени могла сравняться со штрафом? Конечно, я уже все оплатил. Но не понимаю, почему в центре мониторинга не могут ничего объяснить? Мне до сих пор не ясно откуда такая сумма набежала, - возмущается автолюбитель.