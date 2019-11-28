В Бишкеке 29 ноября бездомным раздадут горячее питание

Завтра, 29 ноября, в 16.00 часов волонтеры Красного Полумесяца Кыргызстана будут раздавать горячее питание для постояльцев приюта для бездомных "Коломто". Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Акция помощи для людей в трудной жизненной ситуации, без определенного места жительства реализуется за счет средств, поступивших из чаш Красного Полумесяца, размещенных по городу Бишкек.

Напомним, что на территории Первомайского района круглый год по адресу: пр. Жибек-Жолу, 413 функционирует муниципальное учреждение МУ "Коломто".

МУ "Коломто" оказывает помощь гражданам в виде предоставления временного ночлега, обеспечения горячим питанием, медосмотром, первичной санитарной обработки (душ, прачечная), гуманитарной одеждой.

В "Коломто" могут одновременно проживать 70 человек.