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Абылгазиев: Выбранная нами политика приносит плоды и является правильной

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- Оксана Гут
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2020 год будет особым годом в пополнении государственного бюджета и борьбе с теневой экономикой. Об этом в своем итоговом выступлении на заседании Жогорку Кенеша, накануне, заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

По словам главы правительства, предлагаемый бюджет на 2020 год больше почти на 40 млрд сомов и составляет 173 млрд сомов.

- Мы пришли к этому вместе. Это плоды стабильной политики президента страны. И мы должны его использовать рационально в интересах народа. Сегодня были хорошие предложения, была и критика. Мы это все обязательно примем во внимание, - сказал премьер-министр.

Вместе с этим Мухаммедкалый Абылгазиев ответил на некоторые из них.

- Многие обеспокоены оттоком капитала и снижением объемов инвестиций. Однако, я хотел бы подчеркнуть, что при всех непростых условиях мы добиваемся того, что объем привлеченных инвестиций ощутимо больше объема оттока. Вы сами знаете о политических событиях, которые произошли в этом году. Знаете о том, как непросто было защищать интересы бизнеса. В результате принятых нами мер в этом году впервые увеличился объем экспорта, а импорт, наоборот, стал меньше. В 2019 году построено рекордное количество школ - более 100. Построено 708 км новых дорог, из которых 431 км – с асфальтовым покрытием. Впервые единовременно была повышена заработная плата 120 тысячи учителям. Это все говорит о том, что выбранная нами политика приносит свои плоды и является правильной, - сказал Мухаммедкалый Абылгазиев. - В 2020 году у правительства много планов по развитию. В первую очередь – это развитие нашей экономики и борьба с контрабандой и теневой экономикой. Такими действиями мы должны оправдать ожидания наших граждан. И совместными усилиями, я уверен, мы приложим все усилия для того, чтобы Кыргызстан уже в ближайшем будущем стал одним из процветающих стран.

Мухаммедкалый Абылгазиев поблагодарил депутатов Жогорку Кенеша за неизменную поддержку всех инициатив правительства, и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество в интересах развития страны.


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URL: https://www.vb.kg/383646
Теги:
бюджет, правительство, Кыргызстан, экономика, Жогорку Кенеш, Мухаммедкалый Абылгазиев
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