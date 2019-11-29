В интернете собирают подписи за освобождение Афтандила Жоробекова

Администратора страницы "беспредел kg" в facebook заключили в СИЗО из-за публикаций на его странице

В интернете собирают подписи в поддержку администратора страницы " беспредел kg" в facebook Афтандила Жоробекова. Пользователи требуют освободить его из СИЗО ГКНБ, где он находится из-за обвинений в разжигании межрегиональной розни.

Обвинения в его адрес связаны с постами, которые он публиковал на своей странице в соцсети.

Пользователи интернета в своей петиции выдвигают три требования:

1. Немедленно освободить Афтандила Жоробекова.

2. Начать диалог с гражданским обществом по внесению изменений статьям 313 и 315 УК КР.

3. Прекратить преследования граждан за критику власти и выражение собственного мнения.

Напомним, ранее ГКНБ задержал Афтандила Жоробекова. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного в статьей 313 Уголовного кодекса. По решению Первомайского районного суда Бишкека он будет под арестом до 24 января 2020 года.