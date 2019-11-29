Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В интернете собирают подписи за освобождение Афтандила Жоробекова

174  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Администратора страницы "беспредел kg" в facebook заключили в СИЗО из-за публикаций на его странице

В интернете собирают подписи в поддержку администратора страницы " беспредел kg" в facebook Афтандила Жоробекова. Пользователи требуют освободить его из СИЗО ГКНБ, где он находится из-за обвинений в разжигании межрегиональной розни.

Обвинения в его адрес связаны с постами, которые он публиковал на своей странице в соцсети.

Пользователи интернета в своей петиции выдвигают три требования:

1. Немедленно освободить Афтандила Жоробекова.

2. Начать диалог с гражданским обществом по внесению изменений статьям 313 и 315 УК КР.

3. Прекратить преследования граждан за критику власти и выражение собственного мнения.

Напомним, ранее ГКНБ задержал Афтандила Жоробекова. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного в статьей 313 Уголовного кодекса. По решению Первомайского районного суда Бишкека он будет под арестом до 24 января 2020 года.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/383648
Теги:
ГКНБ, СИЗО, Кыргызстан, разжигание
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  