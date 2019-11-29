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Сотрудница благотворительного фонда обманом завладела $10 тысячами

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- Оксана Гут
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Оперативниками бишкекской милиции задержана подозреваемая в совершении мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

30 октября 2019 года в УВД Свердловского района с письменным заявлением обратилась жительница столицы К.А. с просьбой принять меры в отношении малознакомой женщины, которая 27 октября 2019 года, находясь по улице Магаданская в Бишкеке, представившись сотрудником благотворительного фонда, вошла в доверие и обманным путем завладела 10-ю тысячами долларов США заявительницы, после чего скрылась в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Свердловского района Бишкека и начато досудебное производство по статье 204 (мошенничество) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения комплекса поисковых и розыскных мероприятий, оперативниками Службы криминальной милиции УВД Свердловского района задержана подозреваемая А.З. 1978 года рождения и доставлена в Следственную службу УВД Свердловского района. В порядке статьи 98 УПК Кыргызской Республики была водворена в ИВС ГУВД Бишкека. Свердловским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО-1 Бишкека сроком на 2 месяца.

В настоящее время продолжаются следственные действия и оперативные мероприятия по установлению возможной причастности подозреваемой к другим аналогичным фактам преступлений.

Внимание, граждане! Если вы пострадали от рук данной злоумышленницы, просим вас сообщить по следующим номерам телефонов: 0709 39 54 68, 0702 85 25 52, 0707 20 71 71, 0707 07 88 33 и 102.


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URL: https://www.vb.kg/383650
Теги:
благотворительность, мошенничество, Бишкек, Кыргызстан, ГУВД, ИВС
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