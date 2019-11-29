Фото со встречи глав государств ЦА. Казахстан представляет Назарбаев

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 29 ноября, в городе Ташкент (Узбекистан) принимает участие во второй Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

Как сообщает пресс-служба президента, на повестке дня вопросы расширения сотрудничества и определения приоритетов на ближайшую перспективу стран региона.

Перед началом Консультативной встречи в узком составе, состоялось совместное фотографирование глав делегаций. Далее заседание продолжится в расширенном составе.

Во второй Консультативной встрече принимают участие президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев и первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев.

Ранее глава государства обсудил с Шавкатом Мирзиёевым перспективы сотрудничества. Президенты Кыргызстана и Узбекистана с удовлетворением отметили положительную динамику развития кыргызско-узбекских отношений, основанных на многовековых узах дружбы и добрососедства.

Главы государств также обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, меры по наращиванию торгово-экономического, культурно-гуманитарного и приграничного взаимодействия между Кыргызстаном и Узбекистаном.

Сооронбай Жээнбеков и Шавкат Мирзиёев наметили совместные планы на ближайший период по дальнейшему взаимодействию стран, также выразили заинтересованность в расширении всего спектра кыргызско-узбекского стратегического сотрудничества.