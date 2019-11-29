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Райымбек Матраимов вызван на допрос в ГКНБ

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- Оксана Гут
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Райымбек Матраимов вызван на допрос в качестве свидетеля. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

В рамках досудебного производства, зарегистрированного по материалам журналистского расследования в АИС ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного ст.39 и ст.130 ч.1 (покушение на убийство) УК КР, межведомственной следственной группой продолжаются

следственные мероприятия.

Так, 29 ноября 2019 года в ГКНБ был вызван на допрос в качестве свидетеля экс-заместитель председателя ГТС Райымбек Матраимов. Он будет допрошен по всем обстоятельствам, опубликованным в журналистском расследовании.

В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на полное, всестороннее и объективное исследование всех обстоятельств дела и проверку информации об угрозах убийством, поступавшим в адрес гражданина Айеркена Саймаити.


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URL: https://www.vb.kg/383660
Теги:
ГКНБ, коррупция, Кыргызстан, Райымбек Матраимов, допрос
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