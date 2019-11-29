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Курсан Асанов встретился с членами Общественной комиссии по Кой-Ташу (фото)

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- Бакыт Стамов
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Сегодня, 29 ноября, в Бишкеке прошло последнее заседание Общественной комиссии по изучению причин событий в Кой-Таше 7-8 августа, на которое был приглашен экс-заместитель главы МВД Курсан Асанов.

Экс-замминистра внутренних дел ответил на все вопросы членов Общественной комиссии, касающихся столкновений в доме бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Кроме этого, он дал свою оценку как действиям своих коллег, так и сторонникам Атамбаева.

Как отметил председатель комиссии Улукбек Маматаев, все слова Асанова будут обязательно учтены при составлении заключения Общественной комиссии по изучению причин событий в Кой-Таше 7-8 августа.

- Само заключение будет озвучено на предстоящем Народном курултае, который предположительно пройдет 14 декабря 2019 года в Бишкеке. Тема койташских событий на этом мероприятии будет одним из основных, - отметил он.


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URL: https://www.vb.kg/383662
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Курсан Асанов, визит, Кыргызстан, Кой-Таш, МВД
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