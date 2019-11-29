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Карамушкина: Атамбаев вам ни какой-то воришка подзаборный

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- Екатерина Улитина
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Депутат Ирина Карамушкина возмутилась принудительным приводом экс-президента Алмазбека Атамбаева в суд. Об этом она написала в социальной сети facebook.

"Атамбаев вам ни какой-то воришка подзаборный, чтоб так выставлять его в стране и в мировое пространство! Это экс-президент Кыргызстана", - написала Карамушкина.

Она уверена, что нет подтверждений причастности бывшего президента к коррупции и выводу денег из Кыргызстана. (согласно расследованию "Азаттык" деньги из страны выводили с 2012 по 2016 годы. В то время президентом был Алмазбек Атамбаев - VB.KG).

При этом Ирина Карамушкина делает упор, что в эти годы полномочным представителем Ошской области был действующий президент КР Сооронбай Жээнбеков.

Напомним, сегодня в Первомайском районном суде Бишкека проходит судебное слушание по делу криминального авторитета Азиза Батукаева, осужденного за убийство нескольких человек и в том числе депутата. Его отпустили из тюрьмы, а потом он уехал на частном самолете в Чечню. Главным обвиняемым является экс-президент Алмазбек Атамбаев.


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URL: https://www.vb.kg/383665
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Ирина Карамушкина, Азиз Батукаев, суд
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